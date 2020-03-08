Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Марш проти абортів”, або “Марш за життя” стартував о 10:00 на Софійській площі, далі учасники пройдуть по Софійській вулиці до Майдану Незалежності і Хрещатиком до КМДА.

Організатором заходу стало консервативне молодіжний рух “Традиція та порядок”.

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марш_против_абортов_феминистки

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На марш за традиційні цінності прийшов і народний депутат від “Слуги народу” Святослав Юраш. Варто зазначити, що у Верховній Раді він є співголовою нового депутатського об’єднання “Цінності. Гідність. Сім’я”.

Юраш_феминистки

Святослав Юраш

Дівчата в чорному одязі і з квітами і похоронним вінком зареєструвалися на акцію як феміністки, хоча насправді – супротивниці фемінізму з руху “Срібло троянди”.

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марш_феминистки_софийская площадь

Учасників двох акцій охороняють поліція.

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марш_феминистки_софийская площадь

Фото: Олександр Кужельний, #Букви