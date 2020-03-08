Про це повідомляє кореспондент #Букв.
“Марш проти абортів”, або “Марш за життя” стартував о 10:00 на Софійській площі, далі учасники пройдуть по Софійській вулиці до Майдану Незалежності і Хрещатиком до КМДА.
Організатором заходу стало консервативне молодіжний рух “Традиція та порядок”.
На марш за традиційні цінності прийшов і народний депутат від “Слуги народу” Святослав Юраш. Варто зазначити, що у Верховній Раді він є співголовою нового депутатського об’єднання “Цінності. Гідність. Сім’я”.
Дівчата в чорному одязі і з квітами і похоронним вінком зареєструвалися на акцію як феміністки, хоча насправді – супротивниці фемінізму з руху “Срібло троянди”.
Учасників двох акцій охороняють поліція.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
- Раніше #Букви розповідали про двох жінок, що почали історію українського фемінізму: Марію Вілінську та Наталію Озаркевич.