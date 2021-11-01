Сьогодні, 1 листопада, у Києві посилили карантинні обмеження. Уже кілька днів спостерігаються черги киян, які бажають вакцинуватися.

Кореспондент #Букв побував на одній із локацій, де роблять щеплення проти коронавірусу.

Це НСК “Олімпійський”.

Із самого ранку тут вишикувалась черга до пункту вакцинації.

Фото: #Букви

Також спостерігались черги у Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній.

У зв’язку із посиленням карантинних обмежень у ТРЦ, магазини можна зайти лише за наявності COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Ось так пускають відвідувачів до ТЦ “Гулівер”.

У ТЦ Києва перевіряють у відвідувачів сертифікати про вакцинацію (або ПЛР-тест). pic.twitter.com/KepiyBIhOJ — Букви (@Bykvu) November 1, 2021

Нагадаємо, що з 1 листопада в Києві заборонено:

перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;

перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.