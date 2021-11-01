Кореспондент #Букв побував на одній із локацій, де роблять щеплення проти коронавірусу.
Це НСК “Олімпійський”.
Із самого ранку тут вишикувалась черга до пункту вакцинації.
Фото: #Букви
Також спостерігались черги у Центрі масової вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Лівобережній.
У зв’язку із посиленням карантинних обмежень у ТРЦ, магазини можна зайти лише за наявності COVID-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Ось так пускають відвідувачів до ТЦ “Гулівер”.
У ТЦ Києва перевіряють у відвідувачів сертифікати про вакцинацію (або ПЛР-тест). pic.twitter.com/KepiyBIhOJ
— Букви (@Bykvu) November 1, 2021
Нагадаємо, що з 1 листопада в Києві заборонено:
- перевезення пасажирів громадським транспортом, зокрема метрополітеном (крім осіб до 18 років), без негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або жовтого чи зеленого COVID-сертифіката; або документа про одужання;
- перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;
- відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на COVID-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або зелений COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Заклади освіти столиці з 1 листопада переходять на дистанційний режим.
- В Україні за минулу добу, 31 жовтня, зафіксовано майже 13 936 нових випадків COVID-19. Захворіли 905 дітей та 111 медпрацівників.
- Більш детально про карантинні обмеження у Києві читайте за посиланням.