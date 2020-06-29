Про це йдеться в повідомленні Закарпатської обласної державної адміністрації.
Вчора, 28 червня, з 15:30 до 17:30 випала 20 денна норма дощів. 119 мм за дві години. Через це різко піднявся рівень води і та сталися зсуви ґрунту.
У Мукачівському районі в Торунській сільраді потік перетворився на повноводну річку і зніс частину дороги та кілька містків.
У селі Лопушне підтоплена одна новобудова і два житлових будинки.
У районах лиха працюють рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби.
Фото: Закарпатська ОДА
- У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині 24 червня зафіксували перші підтоплення садиб на вулицях уздовж Дністра в результаті контрольованого скидання води з водосховища Дністровської ГЕС.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в західних областях України було підтоплено лікарні, де лікують хворих на COVID-19. Евакуацію пацієнтів не проводили.
- Станом на 25 червня, на заході України через негоду підтоплено 285 населених пунктів і зруйновано 117 км автодоріг.