У Закарпатській області на території Торунської сільради сильні грозові дощі та селеві потоки частково зруйнували автомобільну дорогу і знесли кілька невеликих мостів.

Про це йдеться в повідомленні Закарпатської обласної державної адміністрації.

Вчора, 28 червня, з 15:30 до 17:30 випала 20 денна норма дощів. 119 мм за дві години. Через це різко піднявся рівень води і та сталися зсуви ґрунту.

У Мукачівському районі в Торунській сільраді потік перетворився на повноводну річку і зніс частину дороги та кілька містків.

У селі Лопушне підтоплена одна новобудова і два житлових будинки.

У районах лиха працюють рятувальники ДСНС, поліція, працівники дорожньої служби.

Фото: Закарпатська ОДА