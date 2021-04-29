ОПЗЖ у сесійній залі Парламенту влаштувала «Безсмертний полк» – фото

Депутати від "Опозиційної платформи – За життя" на початку пленарного засідання біля трибуни Парламенту влаштували акцію "Безсмертний полк".

Про це розповідають #Букви.

Співголова політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабинович привітав українців “з прийдешнім великим святом – Днем перемоги”.

“9 травня – день, який з завжди величезною повагою відзначали наші батьки і діди, в світовій фашизм був вбитий “осиковий кілок”. Десятки мільйонів людей віддали свої життя за перемогу над цим ганебним явищем. Земля України полита кров’ю тих, хто звільняв її від фашистів. Упевнений, що у багатьох – навіть тих, хто зараз в цьому залі, – є рідні, які загинули заради наближення цієї Великої перемоги”, – заявив Рабінович.

Народні депутати вийшли до трибуни з портретами “родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні”. Нестор Шуфрич тримав у руках портрет радянського полководця Георгія Жукова.

Фото: #Букви

Раніше народний депутат фракції “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива розповів історію про те, як його дід Пилип Денисович нібито був розстріляний львів’янами в 1945-му році, але йому вдалося вижити.