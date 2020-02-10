Сьогодні, 10 лютого, в Лос-Анджелесі відбулася 92-а церемонія вручення премії "Оскар". І як завжди перед початком офіційної частини всі погляди публіки були спрямовані на червону доріжку, на якій в розкішному вбранні дефілювали зірки.