#Букви зібрали найцікавіші образи.
Зірка “Пози” Біллі Портер знову вирішив не надягати штани, а прийшов на “Оскар” в сукні від кутюр Джайлза Дикона (Giles Deacon)
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Леонардо ДіКапріо
Австралійська актриса Марго Роббі
Оскароносний Бред Пітт. Він отримав статуетку в номінації “Краща чоловіча роль другого плану” за фільм “Одного разу в Голлівуді”.
Сінтія Еріво
Колін Джост та Скарлетт Йоганссон
Шарліз Терон
Хоакін Фенікс
Бенжамен Мільпьє та Наталі Портман
Брі Ларсон
Рене Зеллевегер
Роберт Де Ніро та Аль Пачіно
Тоня Льюїс та Спайк Лі
Пенелопа Круз
Лора Дерн
Сігурні Вівер
Біллі Айліш
Галь Гадот
Ребел Вілсон
Блек Чіна
- Южнокорейский фильм “Паразиты” получил четыре “Оскара“. Это первый неанглоязычный фильм, получивший главную статуэтку за “Лучший фильм”.
- Ранее #Буквы рассказывали о любопытных фактах нынешней церемонии.