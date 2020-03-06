Про це повідомляє видання Vanity Fair.
Так, у четвер ввечері, 6 березня, пара відвідала урочисту церемонію Endeavour Fund Awards-2020 року, яка відбулася в Лондоні.
Після оголошення про відмову від королівських обов’язків Меган Маркл разом із сином Арчі і чоловіком перебувала в Канаді.
Наприкінці лютого принц Гаррі повернувся до Британії і відвідав Шотландію, де провів презентацію свого проєкту з еко-туризму Travalyst. Тепер же до чоловіка прилетіла і Меган.
Церемонія вручення премій Endeavour Fund Awards була заснована для підтримки ветеранів, які відновлюються після травм і беруть участь у спортивних змаганнях.
Для відвідування цього заходу Меган Маркл обрала ефектне й елегантне бірюзове плаття-футляр Victoria Beckham. Образ вона доповнила туфлями Manolo Blahnik і клатчем Stella McCartney, інформує Vogue.
Варто відзначити, що четвер у Лондоні був дощовим, але це анітрохи не збентежило закохану пару. Подружжя ховалося під парасолькою і виглядало дуже щасливим.
Це один із останніх офіційних виходів принца Гаррі і Меган Маркл. З 1 квітня вони перестануть виконувати королівські обов’язки.
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