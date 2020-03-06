Про це повідомляє видання Vanity Fair.

Так, у четвер ввечері, 6 березня, пара відвідала урочисту церемонію Endeavour Fund Awards-2020 року, яка відбулася в Лондоні.

Після оголошення про відмову від королівських обов’язків Меган Маркл разом із сином Арчі і чоловіком перебувала в Канаді.

Наприкінці лютого принц Гаррі повернувся до Британії і відвідав Шотландію, де провів презентацію свого проєкту з еко-туризму Travalyst. Тепер же до чоловіка прилетіла і Меган.

Церемонія вручення премій Endeavour Fund Awards була заснована для підтримки ветеранів, які відновлюються після травм і беруть участь у спортивних змаганнях.

Для відвідування цього заходу Меган Маркл обрала ефектне й елегантне бірюзове плаття-футляр Victoria Beckham. Образ вона доповнила туфлями Manolo Blahnik і клатчем Stella McCartney, інформує Vogue.

Варто відзначити, що четвер у Лондоні був дощовим, але це анітрохи не збентежило закохану пару. Подружжя ховалося під парасолькою і виглядало дуже щасливим.

Це один із останніх офіційних виходів принца Гаррі і Меган Маркл. З 1 квітня вони перестануть виконувати королівські обов’язки.

Фото: dailymail.co.uk

Фото: Reuters

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

  • 14 січня королева Британії Єлизавета II висловила підтримку рішенню принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від виконання королівських обов’язків і більше часу жити приватним життям.
  • Пара не зможе використовувати титули “Ваша королівська високість”.