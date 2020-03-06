Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл вперше офіційно вийшли в світ у Британії після відмови від королівських обов'язків.

Про це повідомляє видання Vanity Fair.

Так, у четвер ввечері, 6 березня, пара відвідала урочисту церемонію Endeavour Fund Awards-2020 року, яка відбулася в Лондоні.

Після оголошення про відмову від королівських обов’язків Меган Маркл разом із сином Арчі і чоловіком перебувала в Канаді.

Наприкінці лютого принц Гаррі повернувся до Британії і відвідав Шотландію, де провів презентацію свого проєкту з еко-туризму Travalyst. Тепер же до чоловіка прилетіла і Меган.

Церемонія вручення премій Endeavour Fund Awards була заснована для підтримки ветеранів, які відновлюються після травм і беруть участь у спортивних змаганнях.

Для відвідування цього заходу Меган Маркл обрала ефектне й елегантне бірюзове плаття-футляр Victoria Beckham. Образ вона доповнила туфлями Manolo Blahnik і клатчем Stella McCartney, інформує Vogue.

Варто відзначити, що четвер у Лондоні був дощовим, але це анітрохи не збентежило закохану пару. Подружжя ховалося під парасолькою і виглядало дуже щасливим.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/THznTPFhObM" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Це один із останніх офіційних виходів принца Гаррі і Меган Маркл. З 1 квітня вони перестануть виконувати королівські обов’язки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 5 Мар 2020 в 2:34 PST