Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Учасники масової акції протесту проти поліцейського насильства в четвер вийшли на площу Юніон-сквер. Вони пройшли до будівлі Сіті-холу (Ратуші Нью-Йорка), перекривши трафік в районі Нижнього Манхеттена, повідомляє CBS New York.
Учасники протесту в основному поводилися мирно, але в якийсь момент виникли сутички між ними і поліцією.
Деякі демонстранти почали кидати в поліцейських елементи дорожнього огородження і намагалися відібрати у них велосипеди.
В результаті були затримані як мінімум 72 людини.
Зокрема, п’ять людей були заарештовані за напади на співробітників поліції, 33 – за порушення, пов’язані з перешкоджанням владі та опором арешту, ще 34 людини заарештовані за хуліганство і блокування вулиці.
Під час протесту двоє офіцерів поліції отримали струс мозку, один з них доставлений у лікарню. Також постраждали два помічника інспекторів поліції.
У п’ятницю, 29 травня, акція протесту в Нью-Йорку продовжилася. Протестувальники пройшли через Бруклінський міст. Багато хто з них скандував: “Black Lives Matter!” (“Життя чорношкірих має значення!”).
Повідомляється про нові арешти. Їх точна кількість поки не відома.
Johannes Eisele/AFP/Getty Images
Фото: gothamist.com
protesters have made it to Foley Square police up ahead. pic.twitter.com/AxmdpwyOsN
— Gwynne Hogan (@GwynneFitz) May 28, 2020
- Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
- У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
- У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.