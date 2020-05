Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Учасники масової акції протесту проти поліцейського насильства в четвер вийшли на площу Юніон-сквер. Вони пройшли до будівлі Сіті-холу (Ратуші Нью-Йорка), перекривши трафік в районі Нижнього Манхеттена, повідомляє CBS New York.

Учасники протесту в основному поводилися мирно, але в якийсь момент виникли сутички між ними і поліцією.

Деякі демонстранти почали кидати в поліцейських елементи дорожнього огородження і намагалися відібрати у них велосипеди.

В результаті були затримані як мінімум 72 людини.

Зокрема, п’ять людей були заарештовані за напади на співробітників поліції, 33 – за порушення, пов’язані з перешкоджанням владі та опором арешту, ще 34 людини заарештовані за хуліганство і блокування вулиці.

Під час протесту двоє офіцерів поліції отримали струс мозку, один з них доставлений у лікарню. Також постраждали два помічника інспекторів поліції.

У п’ятницю, 29 травня, акція протесту в Нью-Йорку продовжилася. Протестувальники пройшли через Бруклінський міст. Багато хто з них скандував: “Black Lives Matter!” (“Життя чорношкірих має значення!”).

Повідомляється про нові арешти. Їх точна кількість поки не відома.

