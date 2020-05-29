У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джордж Флойд.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post.

Як повідомлялося раніше, кілька днів тому в Міннеаполісі поліцейські затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліцейських застосував задушливий прийом, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорить білому офіцерові, що не може дихати.

Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Судмедексперти підтвердили, що причиною смерті стала задуха.

Після інциденту четверо співробітників поліції, які брали участь у затриманні Флойда, була звільнені.

Вчора, 29 травня, уповноважений з питань громадської безпеки Міннесоти Джон Харрінгтон повідомив журналістам, що одного зі звільнених офіцерів – Дерека Шовена – взяли під варту. Саме цей поліцейський притискав Джорджа Флойда до землі коліном, що в результаті призвело до смерті чоловіка.

Губернатор Міннесоти Тім Уолз під час прес-конференції в п’ятницю пообіцяв, що розслідування справи про вбивство Флойда буде розслідувано незабаром, а офіцерів, причетних до трагедії, будуть покарані.