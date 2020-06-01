«Разумкову – лапті»: під Радою провели мітинг через заяви спікера

Сьогодні, 1 червня, під стінами Верховної Ради активісти зібралися на мітинг через заяви спікера Парламенту Дмитра Разумкова про те, що закон про функціонування української мови "треба змінювати".

Про це розповідають #Букви.

Дмитро Разумков в інтерв’ю “Главкому” заявив, що закон про державну мову потрібно міняти. Така позиція обурила громадськість. Активісти анонсували мітинг “Разумкову – лапті!” під стінами Ради.

На площу перед Парламентом прийшло близько сотні людей. Вони тримали в руках плакати: “Разумков, суши лапті”, “Наша мова – наша зброя”, “Язык до Ростова доведе”.

Фото: Євген Войніч, #Букви

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви