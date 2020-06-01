«Разумкову – лапті»: під Радою провели мітинг через заяви спікера

Про це розповідають #Букви.
Дмитро Разумков в інтерв’ю “Главкому” заявив, що закон про державну мову потрібно міняти. Така позиція обурила громадськість. Активісти анонсували мітинг “Разумкову – лапті!” під стінами Ради.
На площу перед Парламентом прийшло близько сотні людей. Вони тримали в руках плакати: “Разумков, суши лапті”, “Наша мова – наша зброя”, “Язык до Ростова доведе”.
Фото: Євген Войніч, #Букви
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Раніше Дмитро Разумков заявив, що закон про мову необхідно змінювати, проте єдиної позиції у фракції “Слуги народу” з цього питання немає. На його думку, мовний закон створює проблеми навколо питань квот на телебаченні і радіо, а також не враховує інтереси людей, які проживають на території України і розмовляють різними мовами.
“Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні розмовляють різними мовами, і інтереси всіх повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків”, – заявив Разумков.
- Раніше народний депутат від фракції “Європейської Солідарності” Микола Княжицький повідомив, що в Парламенті мають намір скасувати закон про українську мову.
- Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” 16 травня минулого року був офіційно оприлюднений у парламентському виданні “Голос України”. Важливо відзначити, що в законі йдеться не про примусову українізацію, а про те, що саме українська мова є державною. Закон не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Українська мова є обов’язковою для чиновників, вищого керівництва країни, народних депутатів і так далі.