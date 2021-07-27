Сьогодні, 27 липня, з нагоди відзначення 1033-ї річниці Хрещення Київської Русі-України тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм пройшли центром Києва до Володимирської гірки.

Про це розповідають #Букви.

Хресна хода розпочалася о 13:00. Віряни разом із священослужителями прийшли до Володимирської гірки, де предстоятель УПЦ МП Онуфрій проводить урочисте богослужіння.

Після цього віряни пройдуть хресною ходою до Києво-Печерської лаври, де відбудеться Всенічне чування.

Люди тримають у руках ікони та таблички з назвами своїх єпархій – Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська тощо.

Фото: #Букви

Разом із Онуфрієм участь у богослужінні беруть народний депутат Вадим Новінський та представник ОПЗЖ Юрій Бойко.

У зв’язку із хресною ходою на деяких вулицях столиці обмежили рух усіх видів транспорту, через що місто стоїть у заторах.