Про це розповідають #Букви.
Хресна хода розпочалася о 13:00. Віряни разом із священослужителями прийшли до Володимирської гірки, де предстоятель УПЦ МП Онуфрій проводить урочисте богослужіння.
Після цього віряни пройдуть хресною ходою до Києво-Печерської лаври, де відбудеться Всенічне чування.
Люди тримають у руках ікони та таблички з назвами своїх єпархій – Полтавська, Кіровоградська, Сумська, Херсонська тощо.
Фото: #Букви
Разом із Онуфрієм участь у богослужінні беруть народний депутат Вадим Новінський та представник ОПЗЖ Юрій Бойко.
У зв’язку із хресною ходою на деяких вулицях столиці обмежили рух усіх видів транспорту, через що місто стоїть у заторах.
- Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.