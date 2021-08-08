Про це повідомляє #Букв.

Акцію організували громадська організація “Центр громадянських свобод”, міжнародна правозахисна ініціатива #BelarusWatch і проєкт підтримки політв’язнів у Білорусі Politzek.me.

“Рівно рік минув з того часу, як тисячі білорусів вийшли на вулиці міст, мирно протестуючи проти сфальсифікованих результатів президентських виборів. У цей день вони зробили вибір і вирішили боротися за майбутнє країни, в якій вони хочуть жити”, — зазначили організатори.

Під час акції збирали листівки на підтримку політв’язнів Білорусі, зокрема, журналіста Андрія Александрова.

Проєкт Politzek.me показав просто неба фільм, який нагадав про репресії в Білорусі. Кадри з фотографіями та іменами сотень ув’язнених за політичну позицію білорусів спроєктували на будівлю на Майдані.

Фото: #Букви

Центр громадянських свобод нагадав, що 9 серпня 2020 року ЦВК заявила, що більше 80% голосів на виборах президента Білорусі отримав Олександр Лукашенко, який на той час перебував при владі 27 років. Це викликало масові мирні акції протесту по всій країні. Протягом наступних днів ОМОН, міліція, внутрішні війська і спецназ затримували та били протестувальників, використовували світлозвукові гранати, гумові кулі, водомети, а також вогнепальну зброю. За чотири дні, з 9 по 13 серпня 2020 року, тільки за офіційними даними було затримано більше 7000 людей, понад 2000 — зазнали тортур.

Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.