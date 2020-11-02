Напередодні виборів президента США, які пройдуть вже завтра, американські бізнесмени вжили заходів обережності, щоб убезпечити продукцію і співробітників.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Напередодні виборів експерти заявили, що результати виборів призведуть до масових заворушень і погромів. Тому в магазинах забивають вітрини, встановлюють армоване скло і наймають охоронців, які будуть захищати будівлі в разі мародерства і вандалізму.

На фасадах готелів, банків, магазинів і ресторанів у Вашингтоні з’явилися дерев’яні панелі.

Фото: #Букви

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться у вівторок, 3 листопада.

Згідно з національними опитуваннями, кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден випереджає кандидата від Республіканської партії та нинішнього президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. У деяких ключових і тих, що вагаються штатах, цей розрив удвічі менший. Саме такі штати будуть визначати результат голосування за допомогою Колегії виборників.