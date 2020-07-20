Про це повідомляють #Букви.
Меморіальний знак встановили на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка – неподалік від місця, де жив і загинув Павло Шеремет.
Автор – відомий український скульптор Назар Білик.
Пам’ятник – це білий зім’ятий аркуш паперу з ім’ям загиблого журналіста, а також слова внизу “На цьому місці 20 липня 2016 загинув журналіст”.
Фото: #Букви
До меморіалу журналісти і звичайні громадяни принесли лампадки, квіти, фотографії Шеремета.
- Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося в 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненко. В даний час Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко знаходяться під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
- #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.