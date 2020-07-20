Сьогодні, 20 липня, в четверту річницю вбивства журналіста Павла Шеремета, в Києві відкрили меморіал.

Про це повідомляють #Букви.

Меморіальний знак встановили на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка – неподалік від місця, де жив і загинув Павло Шеремет.

Автор – відомий український скульптор Назар Білик.

Пам’ятник – це білий зім’ятий аркуш паперу з ім’ям загиблого журналіста, а також слова внизу “На цьому місці 20 липня 2016 загинув журналіст”.

Фото: #Букви

До меморіалу журналісти і звичайні громадяни принесли лампадки, квіти, фотографії Шеремета.