Сьогодні в Києві відбулася акція "Наше право жити без болю!" за правове регулювання контрольованого обороту канабісу та його похідних для наукових і медичних цілей.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти прийшли під будівлю Офісу Президента з вимогою вжити невідкладних заходів для забезпечення доступу важкохворих українців до лікування препаратами на основі медичного канабісу.

Вони також закликали владу надати публічний звіт про причини провалу реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків, якою зокрема передбачено початок наукових досліджень канабіноїдів, як анальгетиків та інших лікарських форм.

Учасники акції зазначають, що бездіяльність та ігнорування потреб та прав пацієнтів, в тому числі, у лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить нормам Конституції і фундаментальним правам людини.

Варто зазначити, що в березні 2019 року повідомлялося, що петиція за легалізацію медичного канабісу, опублікована на сайті Верховної Ради України, за 42 дні набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів. У травні того ж року комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав електронну петицію “Законодавчо врегулювати канабіс для науки і медицини – захистити конституційні права громадян”.

А у вересні 2019 року колишня виконуюча обов’язки глави Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував легалізацію медичного канабісу.