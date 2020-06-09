Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Також в західних областях місцями пориви вітру 15-18 м/с.
На решті території мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19 °C, вдень 28-33 °C.
8 червня на більшій частині території України сонячна і спекотна погода, в західних областях прогнозувалися короткочасні дощі.
- 4 червня в Україні пройшли короткочасні дощі, місцями з грозами, температура – до + 22 °C.
- 3 червня по всій території України прогнозувалися дощі, місцями з грозами.
- Раніше синоптики дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на червень 2020 року.