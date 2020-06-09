Сьогодні, 9 червня, в західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 11-16 °C, вдень 22-27 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Також в західних областях місцями пориви вітру 15-18 м/с.

На решті території мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19 °C, вдень 28-33 °C.

8 червня на більшій частині території України сонячна і спекотна погода, в західних областях прогнозувалися короткочасні дощі.