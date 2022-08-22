Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.
Порцій : 10-12 осіб
Вихід : 2 кг
Інгредієнти
Для бісквіта:
- 7 яєць
- 7 столових ложок цукру
- 7 столових ложок муки
- 1 чайна ложка розпушувача для тіста
- Пакетик ванільного цукру
- Для крему:
- 600 грамів вершкового сиру (Маскарпоне, Філадельфія)
- 300 грамів вершків, жирністю 36%
- 200 грамів цукру
- Пакетик ванільного цукру
Для сиропу:
- 1 склянка молока
- 2 столові ложки цукру
- Цедра 1 лимона
Для нектаринового конфі:
- 4 нектарини
- 1 столова ложка цукру
- 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю
Приготування
- Яйця (кімнатної температури) з цукром збийте протягом 10-15 хвилин у стійку піну. Це важливо для якості майбутнього бісквіту. Потім просійте борошно з розпушувачем по всій поверхні яєчно-цукрової маси та обережно перемішайте за допомогою силіконової лопатки (без зайвих рухів, щоб не вивільнити кисень, яким наповнилась маса під час збивання).
- Вилийте у форму діаметром 22-24 см та випікайте у духовій шафі при температурі 180 градусів 35-40 хв (до сухої шпажки). Дуже гарний виходить бісквіт у мультиварці (режим «Випічка»).
- Бісквіт повинен повністю охолонути у формі, потім необхідно його вийняти та поставити на ніч у холодильник (це для того, щоб бісквіт не кришився при розрізанні).
- Конфі з нектарина готуємо заздалегідь. Для цього помиті фрукти ріжемо скибочками посипаємо цукром, на невеликому вогні доводимо до кипіння, постійно поміщуючи та посипаємо в кінці крохмалем і ще одну хвилину тримаємо на вогні.
- Накриваємо харчовою плівкою і також прибираємо до холодильника.
- Готуємо молочно-цукровий сироп теж завчасно: змішуємо молоко з цукром та натертою лимонною цедрою та доводимо до кипіння.
- Крем готуємо безпосередньо перед збиранням торта. У холодні вершки та вершковий сир, додаємо цукор та ванільний цукор.
- Збиваємо до стійкої однорідної маси.
- Потім розрізаний на 3 коржі бісквіт просочуємо охолодженим молочно-цукровим сиропом.
- Крем умовно ділимо на 3 частини. На кожен корж наносимо крем, формуючи бортики, а в середину викладаємо нектаринове конфі.
- ⅓ частиною крему вирівнюємо торт та переносимо в холодильник приблизно на 5-10 годин.
- І останній штрих — це прикрасити торт шматочками нектарина.
Радуйте своїх близьких смачною домашньою випічкою! Запрошуйте друзів на каву та діліться приємними спогадами, смакуючи тортом! Зараз, як ніколи, необхідно цінувати кожен день життя та безцінні хвилини спілкування з близькими та рідними!
- Рецепти від #Букв низькокалорійних запечених овочів у маринаді та вершково-ягідного мусу читайте за посиланнями.