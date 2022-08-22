Рецептом з #Буквами поділилася кондитер Тетяна Калан.

Порцій : 10-12 осіб

Вихід : 2 кг

Для бісквіта:

Для сиропу:

Для нектаринового конфі:

Яйця (кімнатної температури) з цукром збийте протягом 10-15 хвилин у стійку піну. Це важливо для якості майбутнього бісквіту. Потім просійте борошно з розпушувачем по всій поверхні яєчно-цукрової маси та обережно перемішайте за допомогою силіконової лопатки (без зайвих рухів, щоб не вивільнити кисень, яким наповнилась маса під час збивання).

Вилийте у форму діаметром 22-24 см та випікайте у духовій шафі при температурі 180 градусів 35-40 хв (до сухої шпажки). Дуже гарний виходить бісквіт у мультиварці (режим «Випічка»).

Бісквіт повинен повністю охолонути у формі, потім необхідно його вийняти та поставити на ніч у холодильник (це для того, щоб бісквіт не кришився при розрізанні).