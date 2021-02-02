#Букви розповідають, як в Україні вшановують пам’ять митця.

У цей день 6 років тому Андрій Кузьменко повертався до Києва з концерту в Кривому Розі. Авто музиканта зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм Андрій загинув на місці. Йому було 46 років.

Авто Скрябіна після аварії. Фото з відкритих джерел

Починав свій життєвий шлях майбутній співак продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін” в місті Самбір на Львівщині. Мама Андрія працювала вчителькою музики, батько – інженером.

Музикою Кузьма захопився наприкінці 70-х. Вже за кілька років почав створювати музику сам. Спершу — у невеличкому гурті, що грав на місцевих дискотеках, потім — в рамках проєкту “Ланцюгова реакція”. Це був панк-гурт, до якого крім Кузьми входили його однокласники.

У 1986 році у музиканта відбулася доленосна зустріч з гітаристом Володимиром Шкондою. Разом вони і створили музичну групу, яку Андрій пізніше називав першим етапом появи “Скрябіна”. Перший кліп Андрія Кузьменка і його команди, показаний на українському телебаченні, був знятий на пісню “Train” і вийшов в 1995 році.

На початку 2000-х гурт Кузьми певний час співпрацював з російський продюсером Леонідом Бурлаковим, який займався розкруткою групи “Мумій Троль” і Земфіри, але ця співпраця закінчилася лише кількома концертами в Москві.

В цілому за час свого існування група “Скрябін” випустила 21 альбом і неодноразово потрапляла в топ українських і європейських чартів.

Фото з відкритих джерел

Паралельно з музикою Кузьменко працював також на радіо і телебаченні. З 2003 і до моменту смерті артист встиг взяти участь в чималій кількості проєктів для різних телеканалів. Це й “Шейканемо” на “Інтері”, і шоу Guten Morgen та “Дай покататись” на М1, і “Помилаандресон”, “Бережися автомобіля” для ICTV. Але найбільшу популярність Кузьмі принесла участь в шоу “Шанс”.

Ігор Кондратюк, Наталя Могилевська, Кузьма Скрябін на зйомках “Шансу”. Фото з відкритих джерел

Останнім шоу за його участю було караоке-шоу “Співай як зірка” на телеканалі “України”.

Надія Мейхер, Кузьма Скрябін, Оля Полякова на зйомках “Співай як зірка”. Фото: “Ліза”

Вшанування пам’яті Кузьми

Щороку на річницю загибелі музиканта вся Україна вшановує його пам’ять. Президент Володимир Зеленський, який торік посмертно присвоїв Кузьмі звання Героя України з врученням Ордена держави, цьогоріч присвятив пам’яті митця допис на своїх офіційних сторінках:

 

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В Миколаєві на шості роковини смерті влаштували автопробіг його пам’яті. Учасників було близько 80, колону з 30 легкових автівок очолювали байкери, пише “Радіо Свобода”. Завершився він у селі Лозуватка, на місці загибелі артиста.

Фото: Микола Чирва via “Радіо Свобода”

Фото: Микола Чирва via “Радіо Свобода”

Фото: Микола Чирва via “Радіо Свобода”

Київський гурт B&B project вшанував пам’ять музиканта кавером на його пісню “Старі фотографії”, виконаним на бандурі і кнопковому акордеоні.

У Львові чоловічий вокальний квартет LEONVOCI випустив пісню “Мовчати”, яку присвятив пам’яті артиста.

Лідер гурту Dzidzio Михайло Хома, який був близьким другом загиблого музиканта, опублікував архівне відео з концерту у пам’ять Кузьми:

 

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Лідер “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Facebook поділився піснею гурту “Скрябін” — “Птахи”:

Ексучасник Dzidzio Назар Гук (“Юлік”) виклав архівний ролик, де Кузьменко співає “Старі фотографії” в супроводі музикантів (це не класичний склад “Скрябін”). На клавішах — Юлік:

 

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  • Нагадаємо, 18 серпня 2020 року в Україні стартували зйомки фільму за книгою співака, телеведучого і продюсера Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) “Я, Побєда” і Берлін”.
  • У жовтні стало відомо, хто зіграє Скрябіна у фільмі за мотивами автобіографічного роману.