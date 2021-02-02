#Букви розповідають, як в Україні вшановують пам’ять митця.

У цей день 6 років тому Андрій Кузьменко повертався до Києва з концерту в Кривому Розі. Авто музиканта зіткнулося з молоковозом. Від отриманих травм Андрій загинув на місці. Йому було 46 років.

Починав свій життєвий шлях майбутній співак продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін” в місті Самбір на Львівщині. Мама Андрія працювала вчителькою музики, батько – інженером.

Музикою Кузьма захопився наприкінці 70-х. Вже за кілька років почав створювати музику сам. Спершу — у невеличкому гурті, що грав на місцевих дискотеках, потім — в рамках проєкту “Ланцюгова реакція”. Це був панк-гурт, до якого крім Кузьми входили його однокласники.

У 1986 році у музиканта відбулася доленосна зустріч з гітаристом Володимиром Шкондою. Разом вони і створили музичну групу, яку Андрій пізніше називав першим етапом появи “Скрябіна”. Перший кліп Андрія Кузьменка і його команди, показаний на українському телебаченні, був знятий на пісню “Train” і вийшов в 1995 році.

На початку 2000-х гурт Кузьми певний час співпрацював з російський продюсером Леонідом Бурлаковим, який займався розкруткою групи “Мумій Троль” і Земфіри, але ця співпраця закінчилася лише кількома концертами в Москві.

В цілому за час свого існування група “Скрябін” випустила 21 альбом і неодноразово потрапляла в топ українських і європейських чартів.

Паралельно з музикою Кузьменко працював також на радіо і телебаченні. З 2003 і до моменту смерті артист встиг взяти участь в чималій кількості проєктів для різних телеканалів. Це й “Шейканемо” на “Інтері”, і шоу Guten Morgen та “Дай покататись” на М1, і “Помилаандресон”, “Бережися автомобіля” для ICTV. Але найбільшу популярність Кузьмі принесла участь в шоу “Шанс”.

Останнім шоу за його участю було караоке-шоу “Співай як зірка” на телеканалі “України”.

Вшанування пам’яті Кузьми

Щороку на річницю загибелі музиканта вся Україна вшановує його пам’ять. Президент Володимир Зеленський, який торік посмертно присвоїв Кузьмі звання Героя України з врученням Ордена держави, цьогоріч присвятив пам’яті митця допис на своїх офіційних сторінках:

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В Миколаєві на шості роковини смерті влаштували автопробіг його пам’яті. Учасників було близько 80, колону з 30 легкових автівок очолювали байкери, пише “Радіо Свобода”. Завершився він у селі Лозуватка, на місці загибелі артиста.

Київський гурт B&B project вшанував пам’ять музиканта кавером на його пісню “Старі фотографії”, виконаним на бандурі і кнопковому акордеоні.

У Львові чоловічий вокальний квартет LEONVOCI випустив пісню “Мовчати”, яку присвятив пам’яті артиста.

Лідер гурту Dzidzio Михайло Хома, який був близьким другом загиблого музиканта, опублікував архівне відео з концерту у пам’ять Кузьми:

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Лідер “Океану Ельзи” Святослав Вакарчук на своїй сторінці в Facebook поділився піснею гурту “Скрябін” — “Птахи”:

Ексучасник Dzidzio Назар Гук (“Юлік”) виклав архівний ролик, де Кузьменко співає “Старі фотографії” в супроводі музикантів (це не класичний склад “Скрябін”). На клавішах — Юлік:

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