Adidas Originals заявив про запуск своєї колекції невзаємозамінних токенів (NFT) під назвою Into the Metaverse.

Про це повідомляє компанія на офіційному сайті.

Бренд спортивного одягу Adidas нещодавно уклав угоду про співпрацю з трьома видатними учасниками сфери NFT: Bored Ape Yacht Club, GMoney та PUNKS Comics.

Подробиці співпраці поки що не розголошуються. Відомо, що цифровий актив буде служити токеном доступу, забезпечуючи ексклюзивний доступ власників до майбутніх товарів, фізичних та цифрових продуктів та послуг, винагород на нещодавно придбаній земельній ділянці The Sandbox (SAND) тощо.

Продаж колекції розпочнеться на офіційному сайті компанії 17 грудня за ціною 0,2 ETH (Етеріум), що еквівалентно приблизно 812 доларів.

NFT або невзаємозамінні токени — особливий тип криптовалюти. Активи, що існують лише у власних криптосистемах.

Етеріум — криптовалюта та платформа для створення онлайн-сервісів на розподіленій базі даних.