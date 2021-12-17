Про це повідомляє компанія на офіційному сайті.
Бренд спортивного одягу Adidas нещодавно уклав угоду про співпрацю з трьома видатними учасниками сфери NFT: Bored Ape Yacht Club, GMoney та PUNKS Comics.
Подробиці співпраці поки що не розголошуються. Відомо, що цифровий актив буде служити токеном доступу, забезпечуючи ексклюзивний доступ власників до майбутніх товарів, фізичних та цифрових продуктів та послуг, винагород на нещодавно придбаній земельній ділянці The Sandbox (SAND) тощо.
Продаж колекції розпочнеться на офіційному сайті компанії 17 грудня за ціною 0,2 ETH (Етеріум), що еквівалентно приблизно 812 доларів.
NFT або невзаємозамінні токени — особливий тип криптовалюти. Активи, що існують лише у власних криптосистемах.
Етеріум — криптовалюта та платформа для створення онлайн-сервісів на розподіленій базі даних.
- Унікальний токен був випадково проданий менш ніж 3000 доларів (2270 фунтів стерлінгів) – соту частину його ринкової ціни.
- Нагадаємо, згідно з технічними прогнозами, у 2022 році на NFT чекає занепад.
- Також студія Warner Bros. планує випустити спеціальні NFT-аватари за мотивами фільму “Матриця: Воскресіння”.