Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 28 серпня актор Меттью Міндлер був знайдений мертвим у містечку Манор (США) неподалік кампусу університету Міллерсвілля (округ Ланкастер, штат Пенсильванія, США). Він наклав на себе руки шляхом передозування небезпечною речовиною.

Згідно з повідомленням американського видання NBC, за 4 дні до того він зник та його було оголошено у розшук. Востаннє його бачили 24 серпня біля університетського гуртожитку.

Меттью було лише 19 років.

Фото: Celebrity Nine

Медична експертиза засвідчила, що смерть настала внаслідок умисного передозування небезпечною речовиною.

Він дебютував у кіно в семирічному віці у картині 2009 року “Як світ повертається”. Пізніше він став відомим завдяки ролі у фільмі “Мій придуркуватий брат” 2011 року. Там він зіграв головну роль спільно з Полом Раддом.

Мати актора Моніка підтвердила результати експертизи та попередила про небезпеку доступності небезпечних речовин для купівлі.

Моніка розповіла, що до самогубства її син активно вивчав інформацію про небезпечну речовину від якої потім помер. Він з’ясовував властивості засобу, що зазвичай використовують як консервант, його властивості та місця продажу.

Інформація про таку зацікавленість сина була їй невідома до його зникнення. Все з’ясувалося лише під час пошуків Меттью.

За її словами, цю небезпечну речовину можна придбати у популярних інтернет-магазинах лише за 15 доларів США і цього буде достатньо, щоб вбити чотирьох осіб.

Небезпечна речовина, від якої помер Мінлдер в невеликих дозах (до 30-50 мг на 1 кг), використовується як харчова добавка — консервант для готових м’ясних продуктів. Також з неї отримують вибухові речовини, ракетне паливо та піротехнічні суміші.

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише 8-15 грамів (в залежності від ваги, віку та статі) цієї речовини можуть бути смертельними.