Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що Родрігес орендував особняк у Нью-Йорку на відстані 1,6 км від будинку Лопес.

Особняк, який орендував спортсмен, оцінюють у $ 5 млн. Він розташований в Бріджхемптоні. У цьому будинку Родрігес проведе літо, оскільки наразі займається пошуком нерухомості на Манхеттені та в Хемптоні.

Площа будинку складає 855 квадратних метрів. У ньому сім спалень і 11 ванних кімнат, басейн з підігрівом, спа, водоспад і прямий вихід до водойми. Особняк розташований на ділянці площею півтора гектара.

У своєму Instagram Родрігес поділився відеороликом, на якому грає у баскетбол поблизу цього будинку.

Нагадаємо, що 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.

Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.