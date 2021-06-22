Про це повідомляє Fox News.
Зазначається, що Родрігес орендував особняк у Нью-Йорку на відстані 1,6 км від будинку Лопес.
Особняк, який орендував спортсмен, оцінюють у $ 5 млн. Він розташований в Бріджхемптоні. У цьому будинку Родрігес проведе літо, оскільки наразі займається пошуком нерухомості на Манхеттені та в Хемптоні.
Площа будинку складає 855 квадратних метрів. У ньому сім спалень і 11 ванних кімнат, басейн з підігрівом, спа, водоспад і прямий вихід до водойми. Особняк розташований на ділянці площею півтора гектара.
У своєму Instagram Родрігес поділився відеороликом, на якому грає у баскетбол поблизу цього будинку.
Нагадаємо, що 15 квітня Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
- Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.
- Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
- 21 травня стало відомо, що Дженніфер Лопес продовжує підтримувати тісний зв’язок із колишнім бойфрендом Беном Аффлеком. Зараз пара вже не приховує свої стосунки