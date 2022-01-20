Українські виконавці Alyona Alyona, ONUKA, Юлія Саніна та Артем Пивоваров представили кліп на пісню «Твій день” — офіційний саундтрек комедії «Найкращі вихідні”.

Відео опубліковане на YouTube Film.UA.

Слова до композиції “Твій день” написали Alyona Alyona та Артем Пивоваров, а музику створювала вся зіркова команда. Звести трек допоміг саундпродюсер фільму “Найкращі Вихідні”, лідер гурту The Maneken і чоловік ONUKA Євген Філатов.

У пісні поєднані народні мотиви, нестримна енергія, глибокий сенс та вокал чотирьох різних за манерою і жанром музикантів. Знімальна група переконана, що “Твій день” претендує стати гімном літніх вечірок 2022 року.

Вперше трек пролунав влітку 2021 на сцені фестивалю Atlas Weekend після виступу гурту The Hardkiss, який закривав фестиваль. Напередодні знімань фінальної сцени комедії учасники запросили своїх фанатів лишитися після концерту, аби першими почути фрагмент нової пісні.

Комедія режисера Влада Климчука “Найкращі Вихідні”, складається з чотирьох новел, герої яких перетинаються на вулицях Києва та на фестивалі Atlas Weekend. У картині зіграли Дар’я Петрожицька, Еліас Райкерт, Ада Роговцева, Ірма Вітовська.

На широких екранах стрічка “Найкращі Вихідні” з’явиться 2 лютого 2022 року.