Про це повідомляє американський журнал TMZ.

Інсайдер розповів, що Джеймі Спірс звернувся до релігії у 2008 році, після нервового зриву Брітні, через який він і став її офіційним опікуном.

У той період він зблизився з переконаною християнкою і бізнес-менеджером Лу Тейлор. Саме вона залучила до справ Робіна Гринхілла, який не тільки займався робочими питаннями Брітні, але й контролював її життя.

За словами джерела, в той час Спірс-старший, Тейлор і Гринхілл постійно ходили з Біблією, змушували співачку читати релігійну літературу та різко висловлювалися на адресу людей, яких вважали “недостатньо хорошими християнами”.

При цьому питання релігії відійшло на другий план, як тільки вони отримали доступ до грошей Брітні.