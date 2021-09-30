Суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.

Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, охарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.

Розенгарт звинуватив Спірса-старшого в тому, що він встановив систему прослуховування у спальні своєї дочки.

“Ми дізналися, що містер Спірс зробив щось взагалі незбагненне. Він проінструктував команду служби безпеки, яку оплачує моя клієнтка, встановити підслуховувальний пристрій у спальні Брітні”, – сказав Розенгарт.

У відповідь Вівіан Торін, адвокат Джеймі Спірса, сказала: “Це не докази, а риторика”.

Розенгарт додав, що співачка хотіла б упорядкованого переходу і можливості розробити план щодо повного припинення опікунства в найближчі 30-45 днів.

Суддя Пенні призначив дату суду для розгляду цього запиту на 12 листопада. На 13 грудня призначено додаткове слухання для розгляду інших невирішених питань у справі.