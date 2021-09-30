Про це повідомляє телеканал CNN.
Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.
Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, охарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.
Розенгарт звинуватив Спірса-старшого в тому, що він встановив систему прослуховування у спальні своєї дочки.
“Ми дізналися, що містер Спірс зробив щось взагалі незбагненне. Він проінструктував команду служби безпеки, яку оплачує моя клієнтка, встановити підслуховувальний пристрій у спальні Брітні”, – сказав Розенгарт.
У відповідь Вівіан Торін, адвокат Джеймі Спірса, сказала: “Це не докази, а риторика”.
Розенгарт додав, що співачка хотіла б упорядкованого переходу і можливості розробити план щодо повного припинення опікунства в найближчі 30-45 днів.
Суддя Пенні призначив дату суду для розгляду цього запиту на 12 листопада. На 13 грудня призначено додаткове слухання для розгляду інших невирішених питань у справі.
- Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку. Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).
- Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.
- 13 серпня повідомлялося, що батько американської попзірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебуває у статусі опікуна 13 років.