Брітні Спірс поділилася оголеними фото після того, як позбулася опіки батька

Поп-співачка Брітні Спірс поділилася оголеними фото після того, як суд в США відсторонив її батька Джеймі Спірса від опіки над нею.

Фото вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Довгоочікувану юридичну перемогу Брітні вирішила відсвяткувати у відпустці в Тихому океані.

“Ігри в Тихому океані нікому не зашкодять”, – зазначила співачка.

Вона також прокоментувала вигини ванни на фото й наголосила, що це не фото відредагували, а сама ванна “крива”.

30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.

Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.

Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, схарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.