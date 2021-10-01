Брітні Спірс поділилася оголеними фото після того, як позбулася опіки батька

Фото вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
Довгоочікувану юридичну перемогу Брітні вирішила відсвяткувати у відпустці в Тихому океані.
“Ігри в Тихому океані нікому не зашкодять”, – зазначила співачка.
Вона також прокоментувала вигини ванни на фото й наголосила, що це не фото відредагували, а сама ванна “крива”.
30 вересня суддя Лос-Анджелеса відсторонив Джеймі Спірса, батька співачки Брітні Спірс, від правової угоди, яка давала йому право контролювати її життя та фінанси.
Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки з 2008 року. Його призначили через занепокоєння психічним станом співачки. Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.
Метью Розенгарт, адвокат Брітні Спірс, схарактеризував Спірса-старшого як “жорстоку і токсичну людину”.
- Брітні Спірс у середу, 23 червня, вперше дала публічні свідчення в суді у справі про опіку. Під час промови, яка тривала понад 20 хвилин, 39-річна Спірс попросила скасувати опіку батька Джеймса Спірса над нею. З 2008 року він контролює її концертну діяльність і фінанси (що оцінюються в 60 млн доларів).
- Брітні Спірс опублікувала емоційну заяву. Вона пообіцяла, що не буде виступати на сцені доти, доки суд не скасує опікунство над нею.
- 13 серпня повідомлялося, що батько американської попзірки Брітні Спірс – Джеймі Спірс погодився відмовитися від опікунства над дочкою. Він перебуває у статусі опікуна 13 років.