Білл Гейтс продовжує носити обручку, попри заяву про розлучення

Про це повідомляє американське видання TMZ.
Зокрема, у середу засновник Microsoft з’явився на відеоконференції для Торгової палати США. Чоловік активно жестикулював й продемонстрував обручку на безіменному пальці.
Видання зазначає, що Гейтс й не намагався приховати обручку на руці. Хоча, зазначимо, що він й досі одружений, адже пара знаходиться у процесі розлучення.
Можливо, Гейтс вирішив носити обручку до останнього дня свого шлюбу з Меліндою.
Нагадаємо, що 4 травня пара мільярдерів оголосила, що розриває шлюб. У спільній заяві вони оголосили, що “більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара”, але не сповістили про причини цього
- ЗМІ повідомляли, що занепокоєння Мелінди викликали зв’язки чоловіка з Джеффрі Епштейном, який тоді вже був визнаний сексуальним злочинцем.
- Припускали також, що до розлучення причетна колишня дівчина Білла — Енн Вінблад.
- Згодом стало відомо, що подружжя підписало контракт про поділ майна і після розлучення Мелінда Гейтс отримала акцій на більш ніж $3 мільярди.
- На тлі новин про розлучення подружжя Білла та Мелінди Гейтс спливає все більше подробиць про сумнівну поведінку мільярдера. Зокрема, стало відомо, що він залицявся до працівниць Microsoft, бувши у шлюбі.