Співачка Біллі Айліш погодилась одягнути сукню від Oscar de la Renta на одну з найвідоміших модних подій Met Gala, якщо бренд відмовиться від натурального хутра у своїх колекціях.

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13 вересня в Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бал Met Gala. Співачка Біллі Айліш з’явилася на заході в сукні від Oscar De La Renta. Читайте також: Найкращі вбрання зірок на балу Met Gala 2021, – фото

У своєму Instagram Айліш подякувала команді бренду за сукню та реалізовані ідеї.

“Я надзвичайно в захваті від того, що Фернандо Гарсія та Лаура Кім (креативні директори бренду — ред.) та вся команда почули мене з цього приводу, і тепер зробили зміну, яка впливає на загальне благо не тільки для тварин, а й для нашої планети та навколишнього середовища”, — написала співачка.

Біллі не пояснила, про яку зміну йдеться, але заявила, що для неї “велика честь бути каталізатором”, та закликала інші бренди робити так само.

Американський телеканал CNN повідомив, співачка погодилась одягнути сукню з однією умовою: Oscar de la Renta має зовсім відмовитися від хутра.

Зауважимо, цей крок на підтримку тварин — не перший з боку Айліш. Відомо, що вона з дитинства є вегетаріанкою. Також зірка публічно критикує молочну, вовняну та хутряну промисловість. За свою активність щодо захисту тварин у 2019 році вона отримала премію некомерційної організації “Люди за етичне ставлення до тварин” (PETA).

Відео з Met Gala в цій сукні Айліш підписала словами: “Дівчинко, ти виграла!”.