Американський репер, продюсер та дизайнер Ye (Каньє Вест) заявив, що він розриває угоду щодо лінії одягу Yeezy Gap через порушення контракту, натомість він планує відкрити власні магазини.

Про це повідомляє Associated Press.

У повідомленні зазначається, що адвокат Каньє Веста повідомив виданню, що в четвер до мережі одягу було надіслано листа з проханням розірвати контракт між Gap і компанією Yeezy.

Конфлікт стався трохи більше ніж через рік після того, як перший товар Yeezy — синя пухова куртка з’явилася в магазинах Gap. Про угоду було гучно оголошено в червні 2020 року і вона мала б тривати 10 років і, як сподівався Gap, приносити щорічні продажі понад 1 мільярд доларів.

У листі, яким юрист Каньє Веста поділився з виданням, зазначено, що компанія Gap не виконала своїх зобов’язань за угодою, зокрема розповсюдження товарів у магазинах Gap і створення спеціальних магазинів YZY Gap.

“Компанія Gap не залишила Ye (Каньє Весту) іншого вибору, окрім як розірвати угоду про співпрацю через суттєве недотримання вимог. Каньє Вест старанно намагався розв’язати ці проблеми з Gap як особисто, так і через адвоката. Він нікуди не подівся”,— розповів адвокат Каньє Веста Ніколас Граванте.

Також він зазначив, що невиконання Gap умов контракту дорого коштувало. За його словами, Каньє Вест планує відкрити роздрібні магазини Yeezy. Натомість у компанії Gap підтвердили, що угода закінчується в меморандумі для своїх співробітників.

“У той час, як ми поділяємо бачення надання високоякісного, передового, утилітарного дизайну для всіх людей за допомогою унікального всебічного досвіду з Yeezy Gap, те, як ми працюємо разом, щоб реалізувати це бачення, не узгоджується. Тому ми вирішили припинити партнерство”, – сказав президент і генеральний директор Gap Brand Марк Брейтбард співробітникам у записці.

Gap планує продовжувати продавати нові вже створені продукти Yeezy Gap, зокрема колекцію для святкового сезону, протягом першої половини наступного року.

Крім того, Каньє Вест у телефонному інтерв’ю Bloomberg Business розповів, що більше не планує укладати корпоративні угоди з іншими компаніями.

“Мені час йти самому. Все добре. Я заробляв гроші для компаній. Компанії заробляли гроші для мене. Ми створили ідеї, які назавжди змінять уявлення про одяг. Кругла куртка, капці Foam runner, шльопанці Yeezy slides, які змінили взуттєву промисловість. Тепер для Ye настав час створити нову галузь. Між мною та аудиторією більше немає компаній”, — наголосив репер.

Довідка. Yeezy – бренд одягу та взуття, створений американським дизайнером, репером і підприємцем Каньє Вестом.

Gap Inc – американська компанія, найбільший ритейлер одягу в США та власник третьої за величиною у світі (після іспанської Inditex та шведської H&M) мережі магазинів з продажу одягу. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Бруно, Каліфорнія (США).