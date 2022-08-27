Берлінський стиліст та дизайнер Франк-Пітер Вільде, який підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії й публікує фото в образах у синьо-жовтих кольорах, розповів про знайомство з українцями та про плани відвідати Крим після перемоги України.

Про це йдеться в інтерв’ю видання berlin4ua.

Франк-Пітер Вільде — німецький дизайнер, стиліст, який робить фото своїх образів у ліфті й публікує в Instagram. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії він підтримує Україну як офлайн, так і у соцмережах. Він щодня публікує фото в образах, які присвячує Україні.

Франк Вільде розповів, що зазвичай планує усі публікації наперед. Але буває так, що він змінює фото в останній момент, частіше за все через новини. Наприклад, він планував викласти фото з шовковими хустками від свого улюбленого українського бренду Gunia. Але ранок почався з новин про обстріли в Україні й про те, що загинуло немовля.

“Я зрозумів, що це фото зараз не на часі, і зробив інше. Одягнув футболку з переліком усіх міст, що потерпають від обстрілів, і взяв лялькове немовля, яке загорнув у ту саму хустку. На фото я тримаю немовля і з моєї скроні тече кров. Тоді, до речі, вперше я наважився додати до свого образу кров”, – зазначив Франк-Пітер Вільде.

Окрім того, він розповів про хейт за те, що він активно підтримку Україну. Виявилося, що його фото були розповсюджені на одному з російських пропагандистських телеканалів. Хоча дизайнер не давав згоди на це. Після цього він почав отримувати повідомлення зі звинуваченнями й навіть погрозами

“Я почав боятися за свою безпеку і тепер не розкриваю малознайомим людям, де живу. Російська пропаганда звинувачувала мене також в тому, що я гей”, – сказав Франк-Пітер Вільде

На питання чому росіяни, які перебуваючи в інших країнах, не виступають на мітингах з підтримкою України він відповів:

“Думаю через ті самі причини, чому й інші люди у світі це роблять недостатньо. Навіть тут, у Берліні. Мої друзі з LGBTQ-спільноти кажуть мені: це ж не єдина війна у світі, є й інші проблеми. Так, вони праві, є Сирія, Палестина. Але те, що відбувається в Україні, – це війна в центрі Європи! І нам відвертати від цього очі – не вихід”, – наголосив берлінський стиліст.

Також він додав, що на питання друзів: “То хто ти? Ти підтримуєш LGBTQ-рух чи ти амбасадор України?”, він відповідає : “Обидва. Бо я належу до LGBTQ спільноти, і я амбасадор України. І для мене ці речі взаємопов’язані. І те, і інше – про свободу і боротьбу за свої права, свою незалежність”.

Франк-Пітер Вільде наголосив на тому, що хоче відвідати Україну. А також розповів про те, що він вже раніше у Києві, проте тепер хоче поїхати в тимчасово окупований Крим, коли він знову буде під контролем України.

“Я згоден з вашим президентом, що мир настане тільки тоді, коли Україна поверне всі свої території, у тому числі й Крим. Я взагалі обожнюю президента України. Він такий крутий! Його образ, луки, відеозвернення, те, як він використовує інформаційні приводи, щоб привернути увагу світу до ситуації в країні. Він молодець. Може, саме це Росія і ненавидить? Бо насправді така свобода України загрожує російським амбіціям”, – зауважив Франк Вільде.

Він зазначив, що не пророк, аби точно сказати чи переможе Україна. Проте він зазначив, що хоче, щоб війна закінчилася і щоб українці змогли повернутись додому.

“На початку повномасштабної війни в Україні я волонтерив на Центральному вокзалі та багато спілкувався з українцями, які втікали від війни. Що мене вразило найбільше: наскільки це було несправедливо! Я бачив сотні людей, які втратили все. Познайомився з однією сім’єю, де була жінка похилого віку. Під час розмови з ними дізнався, що донька, коли вивозила стареньку з під обстрілів, не сказала їй правди про те, куди вони ідуть. Збрехала, що відвідати якогось родича, бо знала, що, дізнавшись правду, мати б ніколи не погодилася покинути свій дім. Ви уявляєте собі?”, – розповів берлінський дизайнер Франк-Пітер Вільде.

Також він зауважив, що на його питання, яке він ставив кожному своєму знайомому з України про те, чи могли б вони жити під окупацією Росії – всі відповідали категорично: “Ні, ніколи!”.

Франк-Пітер Вільде поділився своїми враженнями про українців з якими він познайомився: “Поспілкувавшись з багатьма українцями, я усвідомив: їх можуть убити, їм можуть ламати кістки, але нікому не вдасться зламати їхній дух! Вони нескоренні!”.

Зокрема він зазначив, що познайомився з багатьма творчими українцями через інстаграм і зрозумів, що вони попри все йдуть далі, працюють та підтримують свою країну. І створюють чудові речі зі змістом, які берлінський дизайнер часто купує.

Берлінський стиліст та дизайнер розповів про те, що до повномасштабної війни РФ проти України був досить популярним.Проте тепер, коли він має велику кількість підписників з України, відчуває відповідальність.

“Хочу продовжувати реагувати на події в країні та ділитись чудовими роботами українських дизайнерів. Можливо, коли все закінчиться, я почну співпрацювати з німецькими компаніями, які будуть підтримувати економіку України”, – підсумував Франк-Пітер Вільде.