Брітні Спірс негативно відреагувала на інтерв’ю Джеймі Лінн, яка назвала її “параноїдальною”

Про це повідомили на офіційній сторінці Diet Prada в Instagram.

У середу Джеймі Лінн Спірс, молодша сестра Брітні, дала ексклюзивне інтерв’ю “Good Morning America”, де розповіла про дитинство із зіркою. Жінка заявила, що завжди була для сестри найбільшою підтримкою. Однак, також розповіла, як Брітні одного разу замкнула їх у кімнаті, тримаючи у руці ніж та описала поведінку сестри протягом багатьох років як “непостійну та параноїдальну”.

У відповідь співачка поділилася думками в Twitter, наголосивши, що протягом 15 років вони з Лінн майже не проводили разом час, коли вона боролася з опікою батька та переживала публічну критику.

Вона додала, що сестра в інтерв’ю хоче просунути свою нову книгу “Речі, які я повинна була сказати” завдяки Брітні.

Я зазирнула у телефон і побачила, що моя сестра дає інтерв’ю для реклами своєї книги. Я подивилася його з температурою 40 °C. Мене зачепили дві речі, про які розповіла моя сестра, це про мою поведінку, яка нібито вийшла з-під контролю. Її ніколи не було поряд зі мною, тим більше ніж 15 років тому в той самий час, то чому вони взагалі говорять про це, як не для того, аби продати книгу за рахунок мене?”, — зазначила Брітні.

Джеймі згадала, як на церемонії вручення нагород “Radio Disney Awards” у 2017 році Брітні заперечувала проти того, аби вона виконала ремікс на її пісні. Співачка відповіла, що їй самій не дозволялося робити ремікси на власні пісні, але вона була змушена спостерігати за виступом Джеймі, який “глибоко поранив її”.

Більшості людей це може здатися дурницею, але я написала багато своїх пісень ще тоді, коли моя сестра була дитиною. Вона не мала потреби працювати. Абсолютно завжди отримувала все! Якби ви були мною, ви напевне зрозуміли б мої почуття, коли протягом 13 років просиш зробити ремікси для шоу в невеликому залі й для турне. Але я завжди була вищою за це. Вони всі робили це та грали мною, а я завжди сиділа там і приймала це”, — додала співачка.

У публікації в Instagram Джеймі Лінн Спірс зазначила, що будувала кар’єру всупереч тому, що була просто молодшою сестрою, наголосивши, що не хочу “драми”, але розповіла свою правду, аби “вилікуватись від ран”.