Старший віцепрезидент ігрового підрозділу компанії Paramount Global Даг Розен заявив, що нова відеогра по мотивам коміксу про Черепашок-ніндзя вже знаходиться в розробці.

Про це сповіщає Hypebeast.

За словами Розена, адаптація буде мати вигляд “похмурого екшн” від третьої особи. При створенні розробники надихалися серією відеоігор “God of War”.

Зазначено, що гра буде орієнтована на поодиноке проходження, оскільки, згідно з сюжетом, лише одна Черепашка-ніндзя залишиться живою. Проте у флешбеках управляти можна буде й іншими персонажами.

Як повідомляється, доки невідомо, яка студія займається проєктом. Також Розен зауважив, що реліз відбудеться “через кілька років”, а перша офіційна інформація з’явиться найближчими місяцями.

Додамо, що передплатники стрімінгового сервісу Netflix відтепер можуть зіграти в мобільну версію гри за мотивами мультсеріалу про Черепашкок-ніндзя TMNT: Shredder’s Revenge. За словами, розробників, гру можна звантажити безоплатно, а також вона не має вбудованих покупок чи реклами.