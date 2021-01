Дастін Пуар'є – Конор МакГрегор: де і коли дивитися UFC 257

#Букви розповідають, де дивитися головний бій UFC 257.

Де: на “Бійцівському острові” в Абу-Дабі (ОАЕ).

Коли: 24 січня о 05:00 за Києвом.

Зазначимо, що МакГрегор та Пуар’є вже зустрічалися на рингу у 2014 році. Тоді ірландець МакГрегор здобув перемогу нокаутом у першому раунді.

На кону можливість виграти титул чемпіона UFC в легкій вазі вже в наступному бою.

За свою кар’єру МакГрегог провів 26 професійних боїв ММА: 22 перемоги і чотири поразки.

Пуар’є останній бій провів торік у червні. Одностайним рішенням суддів він переміг Дена Хукера. Американець провів за кар’єру 32 бої: 26 перемог і шість поразок.

Dustin vs Conor! We take a look by the numbers 👀

[ B2YB @NobodyMovie | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZLrqVYsJxp

— UFC (@ufc) January 22, 2021