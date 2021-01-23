Дастін Пуар'є – Конор МакГрегор: де і коли дивитися UFC 257

У неділю, 24 січня, ірландець Конор МакГрегор і американець Дастін Пуар'є проведуть головний бій турніру UFC 257 в Абу-Дабі.

#Букви розповідають, де дивитися головний бій UFC 257.

Де: на “Бійцівському острові” в Абу-Дабі (ОАЕ).

Коли: 24 січня о 05:00 за Києвом.

Зазначимо, що МакГрегор та Пуар’є вже зустрічалися на рингу у 2014 році. Тоді ірландець МакГрегор здобув перемогу нокаутом у першому раунді.

На кону можливість виграти титул чемпіона UFC в легкій вазі вже в наступному бою.

За свою кар’єру МакГрегог провів 26 професійних боїв ММА: 22 перемоги і чотири поразки.

Пуар’є останній бій провів торік у червні. Одностайним рішенням суддів він переміг Дена Хукера. Американець провів за кар’єру 32 бої: 26 перемог і шість поразок.

Прогнози букмекерів

Букмекери вважають фаворитом МакГрегора: коефіцієнт на його перемогу – 1.24, на перемогу Пуар’є – 3.5.

21 січня бійці провели дуель поглядів перед боєм в Абу-Дабі.

Де і коли дивитися бій МакГрегор – Пуар’є

Бій транслюватиме телеканал Setanta Sports і онлайн-сервіс Megogo. Трансляція розпочнеться о 05:00.

На колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двох вагових категоріях Конора МакГрегора подали багатотисячний позов у справі про зґвалтування.

13 вересня ірландського бійця Коннора МакГрегора звільнили без пред’явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.