Дастін Пуар'є – Конор МакГрегор: де і коли дивитися UFC 257

#Букви розповідають, де дивитися головний бій UFC 257.
Де: на “Бійцівському острові” в Абу-Дабі (ОАЕ).
Коли: 24 січня о 05:00 за Києвом.
Зазначимо, що МакГрегор та Пуар’є вже зустрічалися на рингу у 2014 році. Тоді ірландець МакГрегор здобув перемогу нокаутом у першому раунді.
На кону можливість виграти титул чемпіона UFC в легкій вазі вже в наступному бою.
За свою кар’єру МакГрегог провів 26 професійних боїв ММА: 22 перемоги і чотири поразки.
Пуар’є останній бій провів торік у червні. Одностайним рішенням суддів він переміг Дена Хукера. Американець провів за кар’єру 32 бої: 26 перемог і шість поразок.
Dustin vs Conor! We take a look by the numbers 👀
[ B2YB @NobodyMovie | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZLrqVYsJxp
— UFC (@ufc) January 22, 2021
Прогнози букмекерів
Букмекери вважають фаворитом МакГрегора: коефіцієнт на його перемогу – 1.24, на перемогу Пуар’є – 3.5.
21 січня бійці провели дуель поглядів перед боєм в Абу-Дабі.
THE REMATCH.
💎 @DustinPoirier vs 🇮🇪 @TheNotoriousMMA is two days away…
[ #UFC257 | LIVE on #ESPNPlus PPV: https://t.co/cibwi9VLF2 ] pic.twitter.com/ZakkbNkwbY
— UFC (@ufc) January 21, 2021
Де і коли дивитися бій МакГрегор – Пуар’є
Бій транслюватиме телеканал Setanta Sports і онлайн-сервіс Megogo. Трансляція розпочнеться о 05:00.
- На колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двох вагових категоріях Конора МакГрегора подали багатотисячний позов у справі про зґвалтування.
- 13 вересня ірландського бійця Коннора МакГрегора звільнили без пред’явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.
- Раніше ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, зірка змішаних єдиноборств Коннор МакГрегор після завершення кар’єри відправиться в водний тур з княгинею Монако Шарлен.