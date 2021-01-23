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Дастін Пуар'є – Конор МакГрегор: де і коли дивитися UFC 257

У неділю, 24 січня, ірландець Конор МакГрегор і американець Дастін Пуар'є проведуть головний бій турніру UFC 257 в Абу-Дабі.

Субота, 23 січня 2021, 14:04

#Букви розповідають, де дивитися головний бій UFC 257. 

Де: на “Бійцівському острові” в Абу-Дабі (ОАЕ).

Коли: 24 січня о 05:00 за Києвом.

Зазначимо, що МакГрегор та Пуар’є вже зустрічалися на рингу у 2014 році. Тоді ірландець МакГрегор здобув перемогу нокаутом у  першому раунді. 

На кону можливість виграти титул чемпіона UFC в легкій вазі вже в наступному бою.

За свою кар’єру МакГрегог провів 26 професійних боїв ММА: 22 перемоги і чотири поразки.

Пуар’є останній бій провів торік  у червні. Одностайним  рішенням суддів він переміг Дена Хукера. Американець провів за кар’єру 32 бої: 26 перемог і шість поразок.

Прогнози букмекерів

Букмекери вважають фаворитом МакГрегора: коефіцієнт на його перемогу – 1.24, на перемогу Пуар’є – 3.5.

21 січня бійці провели дуель поглядів перед боєм в Абу-Дабі. 

Де і коли дивитися бій МакГрегор – Пуар’є

Бій транслюватиме телеканал Setanta Sports і онлайн-сервіс Megogo. Трансляція розпочнеться о 05:00.

  • На колишнього чемпіона Ultimate Fighting Championship (UFC) в двох вагових категоріях Конора МакГрегора подали багатотисячний позов у справі про зґвалтування.
  • 13 вересня ірландського бійця Коннора МакГрегора звільнили без пред’явлення звинувачень після того, як він провів 48 годин під вартою на Корсиці за підозрою в спробі сексуального насильства.
  • Раніше ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях, зірка змішаних єдиноборств Коннор МакГрегор після завершення кар’єри відправиться в водний тур з княгинею Монако Шарлен.
Теги: бій, бій, відео, Дастін Пуар'є, Конор МакГрегор, ММА

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