Про це, опираючись на слова інсайдера, повідомляє видання ELLE.

Інсайдер стверджує, що знайомі пари відмовляють їх так швидко з’їжджатися, однак Лопес та Аффлек сміються у відповідь.

“Вони сміються з кожного, хто дає їм подібні поради… Закохані впевнені, що тепер у них попереду все життя, аби влаштувати все, як слід”, – розповів інсайдер.

Він додав, що Дженніфер швидко знайшла спільну мову з дітьми Бена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки.  Вони навіть познайомила своїх дітей.

  • Напередодні 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.
  • У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Гемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.