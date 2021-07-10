Про це, опираючись на слова інсайдера, повідомляє видання ELLE.
Інсайдер стверджує, що знайомі пари відмовляють їх так швидко з’їжджатися, однак Лопес та Аффлек сміються у відповідь.
“Вони сміються з кожного, хто дає їм подібні поради… Закохані впевнені, що тепер у них попереду все життя, аби влаштувати все, як слід”, – розповів інсайдер.
Він додав, що Дженніфер швидко знайшла спільну мову з дітьми Бена.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомила своїх дітей.
- Напередодні 48-річний Бен Аффлек та 51-річна Дженніфер Лопес влаштувати романтичне побачення в ресторані Avra Beverly Hills Estiatorio (Лос-Анджелес). Вони провели в окремій кімнаті близько двох годин.
- У суботу, 3 липня, актор Бен Аффлек і співачка Дженніфер Лопес гуляли в Гемптоні, Нью-Йорк, в однаковому вбранні.