Голлівудські зірки Бен Аффлек та Дженніфер Лопес вже познайомилися з дітьми одне одного та готуються до спільного проживання.

Про це, опираючись на слова інсайдера, повідомляє видання ELLE.

Інсайдер стверджує, що знайомі пари відмовляють їх так швидко з’їжджатися, однак Лопес та Аффлек сміються у відповідь.

“Вони сміються з кожного, хто дає їм подібні поради… Закохані впевнені, що тепер у них попереду все життя, аби влаштувати все, як слід”, – розповів інсайдер.

Він додав, що Дженніфер швидко знайшла спільну мову з дітьми Бена.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомила своїх дітей.