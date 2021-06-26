52-річна голлівудська актриса Дженніфер Еністон вирішила на певний час відмовитися від дієт. Тепер вона дозволяє собі будь-що з улюблених страв, не підраховуючи кількість спожитих за день калорій.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

Раніше Еністон постійно відмовлялася від вуглеводів на кшталт макаронів та хліба. Але тепер вирішила дозволити собі навіть це.

“Я даю собі перепочинок… Тепер я можу з’їсти макарони чи бутерброд… Раніше я так боялася хлібного кошика, але тепер це в минулому. Звичайно, я їм все з почуттям міри. Тепер моє тіло вдячне мені”, – розповіла актриса.

Раніше вона розповідала про те, що час від часу практикує голодування і приймає колаген.

“Періодично я голодую, періодично відмовляюсь від сніданків. Буває, вранці в мене тільки чашка кави та колаген”, – зауважила зірка.

Нагадаємо, що 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max вийшов спеціальний епізод легендарного серіалу “Друзі”. У зніманні взяли участь шестеро акторів, які виконували головні ролі оригінальних сезонів.

Возз’єднання “Друзів” стало найочікуванішою подією весни. При цьому спочатку знімання було під загрозою, оскільки не всіх акторів влаштовувала сума гонорарів. Її довелося подвоювати.