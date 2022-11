Про це повідомляє CNN.

Про маловідомий факт про американську акторку Джулію Робертс дізнався увесь світ завдяки соціальним мережам. Все почалося, коли нещодавно один із користувачів Twitter поділився збіркою відео з Джулією Робертс, написавши: “Мартін Лютер Кінг-молодший заплатив за її народження — все ще маловідомий факт”.

Martin Luther King Jr paying for her birth is still a little known fact that sends me https://t.co/wXfibFNGoB

Крім того, кілька днів тому, 28 жовтня, на честь 55-річчя Джулії Робертс Зара Рахім опублікувала у Twitter відео, на якому акторка ділиться історією свого народження з журналісткою Гейл Кінг.

В інтерв’ю Джулія Робертс розповіла, що Мартін Лютер Кінг-молодший і його дружина Коретта Скотт Кінг взяли на себе витрати за медичне обслуговування при її народженні, оскільки її батьки не могли оплатити рахунок.

“Мої батьки мали театральну школу в Атланті під назвою “Майстерня акторів і сценаристів”. І одного разу Коретта Скотт Кінг зателефонувала моїй матері та запитала, чи можуть її діти навчатися в школі, тому що їм було важко знайти місце, куди б прийняли її дітей”, – розповіла Джулія Робертс.

За її словами, її мати погодилась, саме так і почалася дружба між лідерами руху за громадянські права і Волтером й Бетті Лу Робертс.

Акторка зазначила, що саме це призвело до того, що Кінги заплатили за її народження. “Вони допомогли нам вийти зі складної ситуації”, – підсумувала Джулія Робертс.

Today is Julia Roberts birthday! 55 years ago MLK and Coretta Scott King paid for her parents hospital bill after she was born. Can’t stop thinking about this since I read it. Here she is talking about it with @GayleKing https://t.co/5HvpNSUIYb pic.twitter.com/147x6d807W

— Zara Rahim (@ZaraRahim) October 28, 2022