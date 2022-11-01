Про це повідомляє CNN.

Про маловідомий факт про американську акторку Джулію Робертс дізнався увесь світ завдяки соціальним мережам. Все почалося, коли нещодавно один із користувачів Twitter поділився збіркою відео з Джулією Робертс, написавши: “Мартін Лютер Кінг-молодший заплатив за її народження — все ще маловідомий факт”.

Крім того, кілька днів тому, 28 жовтня, на честь 55-річчя Джулії Робертс Зара Рахім опублікувала у Twitter відео, на якому акторка ділиться історією свого народження з журналісткою Гейл Кінг.

В інтерв’ю Джулія Робертс розповіла, що Мартін Лютер Кінг-молодший і його дружина Коретта Скотт Кінг взяли на себе витрати за медичне обслуговування при її народженні, оскільки її батьки не могли оплатити рахунок.

“Мої батьки мали театральну школу в Атланті під назвою “Майстерня акторів і сценаристів”. І одного разу Коретта Скотт Кінг зателефонувала моїй матері та запитала, чи можуть її діти навчатися в школі, тому що їм було важко знайти місце, куди б прийняли її дітей”, – розповіла Джулія Робертс.

За її словами, її мати погодилась, саме так і почалася дружба між лідерами руху за громадянські права і Волтером й Бетті Лу Робертс.

Акторка зазначила, що саме це призвело до того, що Кінги заплатили за її народження. “Вони допомогли нам вийти зі складної ситуації”, – підсумувала Джулія Робертс.