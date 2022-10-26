Британський актор театру та кіно, відомий завдяки головній ролі у фільмі "Гаррі Поттер", Деніел Редкліфф хоче, щоб його майбутні діти уникали слави "будь-якою ціною".

Про це повідомляє видання LADbible.

Деніел Редкліфф розповів про власний досвід зі славою. Під час пресконференції щодо свого майбутнього фільму “Дивний: Історія Ела Янковича” Редкліфф розповів, що має певні надії та мрії щодо своїх майбутніх дітей.

“Я хочу, щоб мої діти, якщо і коли вони з’являться… Я б хотів, щоб вони були на знімальних майданчиках. Я б мріяв про те, щоб вони прийшли на знімальний майданчик і сказали: “Боже, ти знаєш, я б хотів бути у художньому відділі. Я хотів би бути кимось у знімальній групі”, – поділився своїми мріями британський актор.

Також він зазначив, що попри те, що він зробив своє ім’я відомим завдяки зйомкам, він сподівається на щось інше для своїх нащадків.

“Але я б не хотів слави для своєї дитини”, – наголосив британський актор. Деніел Редкліфф почав зніматися у фільмах про “Гаррі Поттера” у віці 11 років. Актор розповів, що слава для юнаків може обернутися катастрофою.

“Знімальні майданчики — чудові місця. Я думаю, що у більшості випадків це може чудово вплинути на дітей. Проте слави необхідно уникати будь-якою ціною”, – наголосив Деніел Редкліфф.

Крім того, раніше актор розповідав про своє зловживання алкоголем у підлітковому віці, яке виникло внаслідок спроб впоратися зі славою, яку йому приніс фільм “Гаррі Поттер”. За його словами, впоратися з алкогольною залежністю йому вдалося лише у 2010 році, у віці 22 років.

У 2019 році зірка фільму “Гаррі Поттер” розповів: “У моєму випадку найшвидший спосіб забути про те, що за мною стежать — сильно напитися. І потім, коли я сильно напиваюся, я усвідомлюю, що люди зараз більше дивляться, тому що я стаю дуже п’яним, тож мені, мабуть, варто випити ще більше, щоб ігнорувати це”.

Нагадаємо, що нещодавно зірка “Гаррі Поттера”, “Джеймса Бонда” та “Крекера”, шотландський актор Роббі Колтрейн помер у лікарні біля свого будинку в Ларберті, Шотландія. Протягом останніх двох років у нього були проблеми зі здоров’ям.

Найвідомішою роллю Колтрейна був доглядач Гоґвортсу Геґрід в серії фільмів про Гаррі Поттера. Він насолоджувався величезною популярністю після ролі, отримавши всесвітнє визнання.

Актор також зіграв незабутні ролі у таких фільмах, як “Черниці-утікачки”, “Мона Ліза” та “12 друзів Оушена”. Колтрейн знявся й у фільмі про Джеймса Бонда “Золоте око”.