Заява фон Тіз з’явилася в Instagram.
Діта фон Тіз та Мерілін Менсон були у стосунках понад 7 років. З 2005 по 2006 рік пара проживала в офіційному шлюбі. Однак танцівниця бурлеску написала, що “оприлюднені подробиці не збігаються з її особистим досвідом”.
“Я читаю новини про Меріліна Менсона, які схвилювали всіх у понеділок. Всім, хто переживав з приводу мене, я ціную вашу турботу. Знайте, всі оприлюднені подробиці не збігаються з моїм особистим досвідом протягом семи років, які ми прожили як пара. Інакше я б не вийшла за нього заміж у грудні 2005 року. Через 12 місяців ми розлучилися через його невірність та зловживання наркотиками”, – повідомила фон Тіз.
Вона також додала, що будь-які форми насильства неприйнятні у стосунках та закликала всіх, хто став жертвою насильства вжити заходів для зцілення.
“Це моя єдина заява з цього приводу. Дякую за повагу”, – підсумувала фон Тіз.
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