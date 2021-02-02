Про це повідомляють #Букви.

Раніше Вуд, яка раніше публічно говорила про те, що пережила сексуальне та фізичне насильство, заявила, що з неї знущався Менсон. #Букви розповідали про цю історію в деталях.

Співак не відповів на запити журналістів щодо цієї ситуації, однак ввечері понеділка опублікував допис в Instagram, в якому заперечує звинувачення своєї колишньої дівчини.

“Очевидно, що моє мистецтво та моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком узгодженими з партнерами. Незалежно від того, як — і чому — інші зараз вирішують спотворити минуле”, — написав Менсон.

Нагадаємо, про стосунки Менсона та Вуд стало відомо у 2007 році. Їй тоді було 19, а йому – 38. У 2010 пара заручилася, але перервала стосунки за кілька місяців.