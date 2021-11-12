Google присвятив дудл художнику Яну Вермеру: що про нього відомо?

Цього дня, 12 листопада 1995 року, в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрилася виставка художника Яна Вермера. З цієї нагоди пошуковик Google присвятив йому дудл.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогоднішній дудл вшановує нідерландського художника Яна Вермера. Він відомий як художник у стилі бароко і є одним з найвідоміших нідерландських художників усіх часів.

12 листопада 1995 року в Національній галереї мистецтв Вашингтона відкрилася виставка, на якій було представлено 21 з 35 робіт художника.

Що про нього відомо?

Ян Вермер – нідерландський художник, майстер побутового живопису й жанрового портрета.

Народився в Делфті, Нідерланди, у розпал голландського золотого віку в 1632 році. Про раннє життя художника відомо небагато. На думку дослідників, Ян спершу прагнув стати історичним художником, такі висновки зробили з його ранніх міфологічних картин.

У 1650-х роках Вермер почав малювати тонко освітлені інтер’єри зі складною символікою — стиль, який відрізнявся традиційними голландськими мотивами, які стали його візитною карткою.

Він показав звичайне явище в яскравих і вишуканих деталях, створивши шедеври, зокрема “Дівчину з перловою сережкою” (1665).



Цікаво, що художній доробок Вермера кілька століть залишався невідомим широкому загалу та мистецтвознавцям. Його творчість стала відомою лише в 1866 році, коли французький дослідник Теофіл Торе-Бюргер опублікував про художника монографію. Після цього всі наступні роки вчені займалися автентифікацією картин Вермера, кількість яких у різні часи коливалася від 35 до 40 штук. Наразі відомо про 35 картин, що офіційно зараховано до його авторства.

Мистецькі засоби, які використовував Вермер, досі залишаються предметом дискусій. Деякі історики мистецтва припускають, що він відстежував зображення, спроєктовані з камери-обскури (попередниці фотокамери), але немає доказів, які б це підтвердили. Відтак не усі підтримують цю теорію.

Ліворуч дудл ілюструє картину “Алегорія живопису” (1666-1668 роки), посередині — “Жінка, яка пише листа зі своєю служницею” (1670-1671 роки), а праворуч “Дівчина, яка читає лист біля відчиненого вікна” (1657-1659 роки).