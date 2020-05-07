Відповідні фото опубліковані в Instagram-акаунтах співачки та Vogue.

32-річна зірка, дівчина мільярдера та засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска, з’явилася на двох різних обкладинках травневого випуску модного журналу Vogue Italia.

Знімки були зроблені американським фотографом Райаном Макгінлі. Фотосесія проходила в мальовничих куточках Каліфорнії.

На фото Граймс, будучи на дев’ятому місяці вагітності, позує в стильних нарядах від Vivienne Westwood та Moncler на тлі скель.

Сама співачка розповіла, що в зв’язку з народженням дитини ледь не забула, що свіжий номер Vogue з нею на обкладинці вже вийшов.

“Я народила дитину цього тижня, тому я буквально не розуміла, що моя італійська обкладинка Vogue вийшла!”, — написала вона.

Граймс додала, що її “мозок зараз кипить”, тому найближчим часом вона планує не з’являтися в Мережі.