Відповідний кліп гурт розмістив на своєму YouTube-каналі.
Переклад пісні “Воїни світла” зробив український письменник, перекладач та музикант Сергій Жадан. Саме відео було відзнято в Таллінні. У кліпі знявся лідер гурту Сергій Міхалок разом із сім’єю.
Нагадаємо, що гурт записав цю пісню упродовж 2012—2013 років й випустив її 1 березня 2014 року як п’яту пісню альбому “Матрёшка”.
В Україні пісня стала дуже популярною у 2014 році, коли наприкінці березня 2014 року, перед початком штурму російськими військовими, оригінальну російськомовну версію пісні заспівали українські моряки в тимчасово окупованому Криму з корабля. Також у 2014 році ця пісня стала гімном Революції Гідності.
На хвилі популярності ряд українських поетів та колективів переклали пісню українською та створили її україномовний переспів. 2014-го року пісню було вперше перекладено українською мовою українським письменником Богданом Стельмахом.
Лідер гурту Сергій Міхалок, 24 січня 2015 року разом зі своїм продюсером попросили право на постійне проживання в Україні через вороже сприймання владою Білорусі та Росії його творчості. А вже 25 травня 2015 року вони отримали посвідку на проживання, у цьому рішенні влади враховується позиція групи з підтримки подій на Євромайдані і їх внесок у розвиток української музики.
21 серпня 2020 року, Сергій Міхалок отримав звання Заслужений артист України — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.
- Нагадаємо, що нещодавно український гурт “Танок на майдані Конґо” опублікував кліп і пісню, присвячені окупованому росіянами місту Енергодар Запорізької області та іншим окупованим містам.
- Також легендарний британський рок-гурт “Coldplay” виконав кавер на композицію “Обійми” українського гурту “Океан Ельзи” на концерті у Польщі.
- Український письменник, перекладач, громадський діяч та музикант Сергій Жадан цього року отримає міжнародну Премію миру німецької книжкової торгівлі.