Гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав пісню українською мовою, що у 2014 році стала неофіційним гімном Революції Гідності.

Відповідний кліп гурт розмістив на своєму YouTube-каналі.

Переклад пісні “Воїни світла” зробив український письменник, перекладач та музикант Сергій Жадан. Саме відео було відзнято в Таллінні. У кліпі знявся лідер гурту Сергій Міхалок разом із сім’єю.

Нагадаємо, що гурт записав цю пісню упродовж 2012—2013 років й випустив її 1 березня 2014 року як п’яту пісню альбому “Матрёшка”.

В Україні пісня стала дуже популярною у 2014 році, коли наприкінці березня 2014 року, перед початком штурму російськими військовими, оригінальну російськомовну версію пісні заспівали українські моряки в тимчасово окупованому Криму з корабля. Також у 2014 році ця пісня стала гімном Революції Гідності.

На хвилі популярності ряд українських поетів та колективів переклали пісню українською та створили її україномовний переспів. 2014-го року пісню було вперше перекладено українською мовою українським письменником Богданом Стельмахом.

Лідер гурту Сергій Міхалок, 24 січня 2015 року разом зі своїм продюсером попросили право на постійне проживання в Україні через вороже сприймання владою Білорусі та Росії його творчості. А вже 25 травня 2015 року вони отримали посвідку на проживання, у цьому рішенні влади враховується позиція групи з підтримки подій на Євромайдані і їх внесок у розвиток української музики.

21 серпня 2020 року, Сергій Міхалок отримав звання Заслужений артист України — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.