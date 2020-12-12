Про це Потап повідомив в інтерв’ю Анатолію Анатолічу.
Спочатку репер вдруге публічно вибачився за кліп своєї підопічної Наді Дорофеевої над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Артист зазначив, що це їхня помилка і вони не мали на меті когось образити.
Пізніше він заявив, що після хвилі хейту вирішив прибрати з альбому трек з Бузовою. Однак пісня все одно вийде.
“Це дует дуже цікавий, веселий, який привертає увагу. Водночас він викликав у людей неоднозначну реакцію. Я чую всіх… Я чую всіх. Я менш за все хотів викликати цей хейт та крайню позицію. Тому в альбомі Kyivstyle цієї пісні не буде”, – сказав Потап.
Також артист прокоментував своє істеричне відео, яке він опублікував в Instagram після шквалу критики. Він зазначив, що “цього разу його занесло”.
“Ну, з ким не буває”, – додав він.
(На відео з 59:13 хв)
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