Відповідний допис розміщено в її Instagram.
“Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людській подобі, а іншим разом богинею родючості з соковитим задом”, — написала вона
Модель оприлюднила два селфі, на яких позує оголеною у ванній кімнаті стоячи боком.
“Я зробила це, коли відчувала останнє. У будь-якому випадку, я знаю, що дуже скоро скучатиму за цим пузом і цими штовханнями”, — поділилася вона.
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