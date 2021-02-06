Відома модель і акторка Емілі Ратаковскі, яка чекає на первістка, розповіла про те, як почувається під час вагітності.

Відповідний допис розміщено в її Instagram.

“Іноді я відчуваю себе Вінні-Пухом в людській подобі, а іншим разом богинею родючості з соковитим задом”, — написала вона

Модель оприлюднила два селфі, на яких позує оголеною у ванній кімнаті стоячи боком.

“Я зробила це, коли відчувала останнє. У будь-якому випадку, я знаю, що дуже скоро скучатиму за цим пузом і цими штовханнями”, — поділилася вона.