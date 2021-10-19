Фотографією він поділився в Instagram.
На знімку зображено Каньє спиною до камери зі срібним ланцюжком на шиї з ім’ям його сина Сейнта. Підпис — просто символ “¥”, знак валюти Японії єни й китайського юаня.
.@KanyeWest at McDonald’s in Sweden today (10.18.21) pic.twitter.com/f6RtJVLb0f
— Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) October 18, 2021
18 вересня 2021 року суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Мішель Вільямс схвалила запит від Веста. Ще два місяці тому 44-річний Каньє повідомив, що подав клопотання про офіційну зміну свого імені, яке йому дали батьки при народженні – Каньє Омарі Вест.
У 2018 році Каньє Вест випустив альбом, що мав назву “Ye”. Тоді ж він змінив у соцмережах своє ім’я на Ye. Репер заявив, що Ye – це не тільки частина його імені, а й те, що саме це слово часто зустрічається в Біблії та означає “ти”.
Нагадаємо, Каньє Вест збирається відкрити власну підготовчу школу Donda Academy.
- Напередодні стало відомо, що Каньє Вест подав заявку на реєстрацію торговельної марки Donda, під якою планує випускати новинки техніки.
- Перед тим Вест випустив мерч з нагоди прем’єри десятого студійного альбому Donda.
- Довгоочікуваний альбом “Donda” вийшов 29 серпня.