Репер Каньє Вест опублікував фотографію своєї нової стрижки після того, як офіційно змінив своє ім'я на Ye.

Фотографією він поділився в Instagram.

На знімку зображено Каньє спиною до камери зі срібним ланцюжком на шиї з ім’ям його сина Сейнта. Підпис — просто символ “¥”, знак валюти Японії єни й китайського юаня.

18 вересня 2021 року суддя Верховного суду Лос-Анджелеса Мішель Вільямс схвалила запит від Веста. Ще два місяці тому 44-річний Каньє повідомив, що подав клопотання про офіційну зміну свого імені, яке йому дали батьки при народженні – Каньє Омарі Вест.

У 2018 році Каньє Вест випустив альбом, що мав назву “Ye”. Тоді ж він змінив у соцмережах своє ім’я на Ye. Репер заявив, що Ye – це не тільки частина його імені, а й те, що саме це слово часто зустрічається в Біблії та означає “ти”.

Нагадаємо, Каньє Вест збирається відкрити власну підготовчу школу Donda Academy.