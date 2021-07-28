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Каньє Вест показав кімнату, у якій працює над новим альбомом, – фото

Американський репер Каньє Вест тимчасово залишився жити на стадіоні в Атланті, щоб завершити роботу над новим альбомом “Donda”. У розпорядженні зірки опинилися доволі невелика кімната з лаконічним інтер’єром.

Середа, 28 липня 2021, 19:04

У своєму Instagram репер показав, як виглядає його тимчасове житло.

Над новим альбомом Вест працює в аскетичних умовах. Репер мешкає у кімнаті зі світлими стінами та сірою підлогою. Також він може користуватися є невеличкою шафою, ліжком, плазмою, годинником та гантелями.

На фото, яке опублікував репер, можна угледіти кілька пар його кросівок та валізу з речами.

Нагадаємо, що американський репер Каньє Вест відклав дату офіційного виходу його нового альбому “Donda”. При цьому виконавець вже презентував кілька треків вузькій аудиторії.

  • В новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні відносини з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.
  • На онлайн-аукціоні eBay фанати Каньє Веста виставили на продаж пакети повітря з презентації нового альбому репера “Donda”.
Теги: фото, Каньє Вест, кімната

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