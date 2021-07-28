Каньє Вест показав кімнату, у якій працює над новим альбомом, – фото

Американський репер Каньє Вест тимчасово залишився жити на стадіоні в Атланті, щоб завершити роботу над новим альбомом “Donda”. У розпорядженні зірки опинилися доволі невелика кімната з лаконічним інтер’єром.

У своєму Instagram репер показав, як виглядає його тимчасове житло.

Над новим альбомом Вест працює в аскетичних умовах. Репер мешкає у кімнаті зі світлими стінами та сірою підлогою. Також він може користуватися є невеличкою шафою, ліжком, плазмою, годинником та гантелями.

На фото, яке опублікував репер, можна угледіти кілька пар його кросівок та валізу з речами.

Нагадаємо, що американський репер Каньє Вест відклав дату офіційного виходу його нового альбому “Donda”. При цьому виконавець вже презентував кілька треків вузькій аудиторії.