Американський репер Каньє Вест відклав дату офіційного виходу його нового альбому “Donda”. При цьому виконавець вже презентував кілька треків вузькій аудиторії.

Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що репер попередньо анонсував вихід альбому на закритій вечірці в Лас-Вегасі. Після цього фанати поділилися фрагментами нових треків Веста.

Один з учасників заходу, телеведучий Джастін Лабой, розповів, що Каньє грав “Donda” для нього і Кевіна Дюранта. За його словами, репер відклав офіційний випуск альбому.

“Каньє Вест змінив дату офіційного виходу свого альбому “Donda” на 6 серпня. Дякуємо за ваше терпіння”, – зазначив Лабой.

За його словами, репер хоче представити слухачам найкращий продукт.

Нагадаємо, що в новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні відносини з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.

“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?”, – співає Вест.

За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.

Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди й переїхати до Вайомінгу”. Сама Кім цього зробити не могла.