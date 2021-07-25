Про це повідомляє видання Just Jared.

Зазначається, що репер попередньо анонсував вихід альбому на закритій вечірці в Лас-Вегасі. Після цього фанати поділилися фрагментами нових треків Веста.

Один з учасників заходу, телеведучий Джастін Лабой, розповів, що Каньє грав “Donda” для нього і Кевіна Дюранта. За його словами, репер відклав офіційний випуск альбому.

“Каньє Вест змінив дату офіційного виходу свого альбому “Donda” на 6 серпня. Дякуємо за ваше терпіння”, – зазначив Лабой.

За його словами, репер хоче представити слухачам найкращий продукт.

Нагадаємо, що в новому альбомі Каньє Веста є пісня про його сімейні відносини з Кім Кардаш’ян. В пісні Love Unconditional Каньє ніби натякає слухачам на обставини, які передували його розлученню із Кардаш’ян після шести років шлюбу.

“Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину. Я втрачаю свою родину… Вона кричить на мене. Мила, чому ти захотіла піти?”, – співає Вест.

За словами присутніх на презентації нового альбому, коли Вест співав ці рядки – став на коліна перед глядачами.

Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди й переїхати до Вайомінгу”. Сама Кім цього зробити не могла.

  • Днями Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
  • У ЗМІ з’явилася інформація, що репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.