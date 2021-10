Про це повідомляє американське видання TMZ.

Вест був гостем весілля Гюйо та Арно, яке вони організували у Венеції (Італія). До речі, це вже друге весілля пари, адже Жеральдін та Александр три місяці тому одружилися у Парижі (Франція).

Репер виконав для наречених та їхніх гостей кілька треків, зокрема Flashing Lights та Runaway. Він обрав аутфіт від Balenciaga, а обличчя репера повністю закривала маска.

Kanye performing "Flashing Lights" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/AriRIBgnwA

— Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021