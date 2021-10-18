Американський репер Каньє Вест виступив на весіллі спадкоємця Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) Александра Арно та його коханої Жеральдін Гюйо.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Вест був гостем весілля Гюйо та Арно, яке вони організували у Венеції (Італія). До речі, це вже друге весілля пари, адже Жеральдін та Александр три місяці тому одружилися у Парижі (Франція).

Репер виконав для наречених та їхніх гостей кілька треків, зокрема Flashing Lights та Runaway. Він обрав аутфіт від Balenciaga, а обличчя репера повністю закривала маска.

Kanye performing "Flashing Lights" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/AriRIBgnwA — Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

Kanye performing "Runaway" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 — Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

Нагадаємо, що Каньє Вест збирається відкрити власну підготовчу школу під назвою Donda Academy.