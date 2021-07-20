Про це повідомляє видання E!

Зіркове експодружжя разом з дітьми відвідало музеї азійського мистецтва. Вони із захопленням роздивлялися експонати. За словами очевидців, Кардаш’ян. Вест та діти виглядали щасливими.

Попри це, джерело з близького оточення пари повідомило, що репер та бізнесвумен не збираються відновлювати романтичні стосунки. Зараз вони зосереджені на спільному вихованні дітей.

Кардаш’ян начебто була налаштована на це відразу, але Весту знадобилося більше часу для того, щоб оговтатися після розриву.

“Після розлучення в них справді було мало контактів, але зараз вони чудово ладнають та спілкуються. Кім завжди була відкрита для того, аби сім’я разом проводила час, але Каньє потребував більше часу. Тепер він готовий до цього”, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, що Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.