Про це повідомляє сама Кім на офіційній сторінці в Instagram.

People’s Choice Award! Премія “Ікона моди” та “Найкраще реаліті-шоу”! Я дуже задоволена та вдячна людям, які голосували!!! Також особлива подяка Демні та команді Balenciaga за рік культових образів… Я хотіла додати це у свою промову вчора ввечері, але у нас бракувало часу”. — зазначає зірка у підписі до допису в Instagram.

Також Сестри Хлоя та Кім Кардаш’ян спільно з їхньої матір’ю Кріс Дженнер отримали нагороду в номінації “Реаліті-шоу 2021 року” за шоу “Сімейство Кардаш’ян”.

На сцену Кім вийшла в чорному суцільному образі від Balenciaga з великими сонцезахисними окулярами та досить масивними сережками.

People’s Choice Award — популярна американська премія, яка присуджується діячам попкультури за підсумками глядацького голосування, починаючи з 1975 року.