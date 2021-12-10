Про це повідомляє сама Кім на офіційній сторінці в Instagram. 

People’s Choice Award! Премія “Ікона моди” та “Найкраще реаліті-шоу”! Я дуже задоволена та вдячна людям, які голосували!!! Також особлива подяка Демні та команді Balenciaga за рік культових образів… Я хотіла додати це у свою промову вчора ввечері, але у нас  бракувало часу”. — зазначає зірка у підписі до допису в Instagram.

Також Сестри Хлоя та Кім Кардаш’ян спільно з їхньої матір’ю Кріс Дженнер отримали нагороду в номінації “Реаліті-шоу 2021 року” за шоу “Сімейство Кардаш’ян”. 

На сцену Кім вийшла в чорному суцільному образі від Balenciaga з великими сонцезахисними окулярами та досить масивними сережками. 

People’s Choice Award — популярна американська премія, яка присуджується діячам попкультури за підсумками глядацького голосування, починаючи з 1975 року. 

  • Раніше, Каньє Вест відписався від сестер Кардаш’ян у Twitter. 
  • Також Американська бізнесвумен та зірка реаліті Кортні Кардаш’ян заручилася з музикантом Тревісом Баркером.
  • До цього, у своєму Instagram американська телезірка Кім Кардаш’ян опублікувала історію, в якій показала свій обід і похвалила Beyond Meat.