Каньє Вест відписався від сестер Кардаш’ян у Twitter

Репер Каньє Вест вирішив більше не стежити за життям ексдружини Кім Кардаш’ян та її сестер у соціальній мережі Twitter.

Про це пише видання Just Jared.

Джерела стверджують, що репер та бізнесвумен залишилися друзями після розлучення, але музикант все одно відписався від блогів її сімейства.

Однак не вдалося зафіксувати, коли саме Вест перестав стежити за акаунтами Кардаш’ян та її рідних. Інсайдери кажуть, що це могло статися після виходу скандального епізоду “Сімейства Кардаш’ян”, коли Кім розплакалася, коментуючи крах їхньої сім’ї.

Однак існує й інша версія – Вест відписався від Кардаш’ян та її сестер після свого дня народження, який він провів у компанії моделі Ірини Шейк.

При цьому Вест продовжує стежити за ексдружиною в Instagram. До речі, вона єдина, за ким він стежить.