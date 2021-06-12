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Каньє Вест відписався від сестер Кардаш’ян у Twitter

Репер Каньє Вест вирішив більше не стежити за життям ексдружини Кім Кардаш’ян та її сестер у соціальній мережі Twitter.

Субота, 12 червня 2021, 18:00

Про це пише видання Just Jared.

Джерела стверджують, що репер та бізнесвумен залишилися друзями після розлучення, але музикант все одно відписався від блогів її сімейства.

Однак не вдалося зафіксувати, коли саме Вест перестав стежити за акаунтами Кардаш’ян та її рідних. Інсайдери кажуть, що це могло статися після виходу скандального епізоду “Сімейства Кардаш’ян”, коли Кім розплакалася, коментуючи крах їхньої сім’ї. 

Однак існує й інша версія – Вест відписався від Кардаш’ян та її сестер після свого дня народження, який він провів у компанії моделі Ірини Шейк.

При цьому Вест продовжує стежити за ексдружиною в Instagram. До речі, вона єдина, за ким він стежить.

Нагадаємо, що відомий репер Каньє Вест вирушив на відпочинок до французького Провансу в компанії з моделлю Іриною Шейк. 8 червня, Вест святкував свій день народження. Схоже, у цей день з ним була Шейк. Це перша поява репера з жінкою після гучного розлучення з Кім Кардаш’ян.

Потім з’явилася інформація, що Каньє Вест та Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.

Кім Кардаш’ян знала про роман свого ексчоловіка Каньє Веста з моделлю Іриною Шейк. Проте вона не проти цих стосунків.

  • Нагадаємо, 19 лютого Кім Кардаш’ян подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”.
  • Репер заявив, що насправді крапку у стосунках з Кардаш’ян поставив саме він. Телезірка своєю чергою публічно розповіла про проблеми в їхньому шлюбі.
  • Як відомо, в шлюбі з’явилися двоє дітей — дочка Норт (майже 8 років), син Сейнт (6 років). Після двох пологів Кім мала проблеми зі здоров’ям. Ще двоє дітей — дочка Чикаго (3 роки) і син Псалм (два роки) — були народжені сурогатною матір’ю. Каньє Вест погодився на спільну опіку над чотирма дітьми.
Теги: Каньє Вест, Кім Кардаш'ян, соцмережа

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