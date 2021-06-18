Телезірка Кім Кардаш'ян розповіла, що попри розлучення з Каньє Вестом вони залишилися справжніми друзями та добрими батьками.

Про це повідомляє видання JustJared.

Кім поділилася новинами під час шоу “Keeping Up with the Kardashians”. Ведучий Енді Коен сказав глядачам, що ніхто з членів родини Кардаш’ян не знав, про що він запитуватиме.

Зокрема, в Кім він запитав про стосунки з Каньє після того, як пара оголосила про розлучення.

За словами телезірки, причиною розлучення не було щось грандіозне.

“Я вважаю, наші думки щодо певних речей просто розійшлися… Це й призвело до рішення про розлучення”, – сказала вона. Кім додала, що намагалася зберегти родину.

За словами Кім, вони з Каньє залишилися добрими друзями та хорошими батьками.

“Я його дуже поважаю… Він був моїм другом упродовж тривалого часу… Все так і залишилося. Я завжди буду головною фанаткою Каньє. Він батько моїх дітей. Він завжди буде частиною родини”, – сказала Кім.

Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.

З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян мешкала в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.