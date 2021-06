Про це повідомляє видання JustJared.

Кім поділилася новинами під час шоу “Keeping Up with the Kardashians”. Ведучий Енді Коен сказав глядачам, що ніхто з членів родини Кардаш’ян не знав, про що він запитуватиме.

Зокрема, в Кім він запитав про стосунки з Каньє після того, як пара оголосила про розлучення.

За словами телезірки, причиною розлучення не було щось грандіозне.

“Я вважаю, наші думки щодо певних речей просто розійшлися… Це й призвело до рішення про розлучення”, – сказала вона. Кім додала, що намагалася зберегти родину.

За словами Кім, вони з Каньє залишилися добрими друзями та хорошими батьками.

“Я його дуже поважаю… Він був моїм другом упродовж тривалого часу… Все так і залишилося. Я завжди буду головною фанаткою Каньє. Він батько моїх дітей. Він завжди буде частиною родини”, – сказала Кім.

Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.

У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.

З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян мешкала в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.