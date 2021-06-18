Про це повідомляє видання JustJared.
Кім поділилася новинами під час шоу “Keeping Up with the Kardashians”. Ведучий Енді Коен сказав глядачам, що ніхто з членів родини Кардаш’ян не знав, про що він запитуватиме.
Зокрема, в Кім він запитав про стосунки з Каньє після того, як пара оголосила про розлучення.
За словами телезірки, причиною розлучення не було щось грандіозне.
“Я вважаю, наші думки щодо певних речей просто розійшлися… Це й призвело до рішення про розлучення”, – сказала вона. Кім додала, що намагалася зберегти родину.
За словами Кім, вони з Каньє залишилися добрими друзями та хорошими батьками.
“Я його дуже поважаю… Він був моїм другом упродовж тривалого часу… Все так і залишилося. Я завжди буду головною фанаткою Каньє. Він батько моїх дітей. Він завжди буде частиною родини”, – сказала Кім.
Як відомо, Кардаш’ян подала на розлучення з Вестом у лютому цього року. Причиною розлучення вона назвала “непримиренні розбіжності”. Вона виступила за спільну юридичну опіку над дітьми.
У колишнього подружжя є четверо дітей: 7-річна Норт, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго та 2-річний Псалм.
З 2019 року Вест проводив більшу частину свого часу на ранчо площею 1400 акрів у штаті Вайомінг, а Кардаш’ян мешкала в їхньому будинку в передмісті Лос-Анджелеса.
- Раніше Кім Кардаш’ян відверто розповідала про проблеми у шлюбі з репером Каньє Вестом. Вона висловила думку, що Каньє потрібна дружина, яка “зможе підтримати кожен його крок, слідувати за ним усюди і переїхати до Вайомінга”. Сама Кім цього зробити не могла.
- Днями Кім Кардаш’ян привітала колишнього чоловіка, репера Каньє Веста з Днем народження.
- У ЗМІ з’явилася інформація, що репер Каньє Вест та модель Ірина Шейк зустрічаються вже кілька місяців, але все ще не оголошують себе парою.